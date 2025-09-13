Auto urta una cabina del gas: illeso il conducente

Written by admin• 5:17 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Miniato

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute alle ore 14,40 in Via Leonardo da Vinci nel Comune di San Miniato per incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolta un’autovettura che, per cause un corso di accertamento, ha perso il controllo andando a urtare una cabina del gas di rete media pressione.

I VV.F. hanno messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e collaborato i tecnici di Toscana Energia. Il conducente risulta illeso. Sul posto 118 e CC San Miniato.

