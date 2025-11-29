Prevenzione oncologica: a Pontedera una nuova giornata di visite gratuite con il Progetto Melanoma ANT

Written by admin• 11:22 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Grazie all’impegno dei volontari del Charity Shop ANT di via Rossini 69 a Pontedera, la Fondazione ANT è attiva sul territorio con iniziative di sensibilizzazione sull’importanza dell’assistenza domiciliare oncologica gratuita e specializzata, oltre che con percorsi di prevenzione oncologica gratuita.

Dopo la giornata dedicata al Progetto Tiroide del 20 novembre, martedì 10 dicembre si terrà una nuova sessione di visite gratuite nell’ambito del Progetto Melanoma ANT.

L’iniziativa prevede visite dermatologiche rivolte all’individuazione di nei sospetti che richiedano eventuali approfondimenti diagnostici. Le visite si svolgeranno presso gli studi medici della Misericordia di Fornacette (via Madre Teresa di Calcutta 7, Fornacette – Palaia) e sono riservate ai residenti di Pisa e dei comuni della provincia.

Le prenotazioni apriranno domenica 1° dicembre alle ore 10.00 e saranno disponibili online al link:

https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/

Nel mese di dicembre è prevista un’ulteriore giornata del Progetto Melanoma, i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Per consultare il calendario completo delle iniziative di prevenzione oncologica gratuita in Toscana e le modalità di prenotazione, è possibile visitare la sezione dedicata su ant.it/toscana.

Per informazioni sulle attività ANT a Pontedera o per offrire la propria disponibilità come volontari, è possibile contattare il Charity Shop al numero 0587 53993.

