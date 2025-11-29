Di Cianni presenta al Forum Risk Management il PDTA aziendale per l’obesità, ora modello regionale

Written by admin• 10:19 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Graziano Di Cianni, direttore dell’Area della Cronicità dell’Azienda USL Toscana nord ovest e responsabile della Diabetologia aziendale, è intervenuto al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, dove ha illustrato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per l’obesità, sviluppato dall’Azienda e recentemente riconosciuto come modello regionale per la Toscana.

«La nostra esperienza – ha spiegato Di Cianni – conferma che l’obesità, patologia cronica complessa e in crescita costante, necessita di un approccio integrato e multidisciplinare. Il PDTA aziendale garantisce un percorso omogeneo e accessibile, radicato nei servizi territoriali e capace di accompagnare la persona in ogni fase: dalla diagnosi alla nutrizione, dal supporto psicologico alla gestione clinica fino ai casi più complessi».

Il riconoscimento regionale, ha aggiunto Di Cianni, «è un passo importante per migliorare la qualità dell’assistenza e prevenire le gravi complicanze metaboliche, cardiovascolari e sociali legate all’obesità».

La presentazione al Forum ha valorizzato il lavoro dell’Azienda USL Toscana nord ovest nel campo dell’innovazione organizzativa e della diffusione di buone pratiche replicabili in tutta la regione.

Novembre 29, 2025