Iniziativa natalizia a Palazzo Blu: accesso gratuito al Museo con il biglietto della mostra Belle Époque

Con un solo biglietto, tre percorsi espositivi e la collezione permanente

PISA – In occasione delle festività, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Palazzo Blu propone un’iniziativa speciale rivolta al pubblico, per valorizzare l’offerta culturale nel periodo natalizio.

Per un mese, infatti, i visitatori che acquisteranno il biglietto della mostra “Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo” potranno accedere gratuitamente al Museo di Palazzo Blu. Con un solo biglietto si potranno visitare tre mostre e la collezione permanente.

Oltre all’esposizione ‘Belle Époque’, sono aperte al pubblico la mostra fotografica ‘Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni’, che ricostruisce la storia delle istituzioni universitarie e dei centri di ricerca, con immagini selezionate dagli archivi della Fondazione Pisa.

E la mostra ‘Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart – Andrè di Parigi’, con due dipinti del maestro giunti a Pisa grazie ad uno scambio di opere con il museo parigino e che consentono di ripercorrere una pagina di storia poco nota circa la presenza di Botticelli in città alla fine del ‘400, impegnato in un lavoro nella Cattedrale.

Nel biglietto è compresa inoltre la visita all’Esposizione permanente, con opere di particolare rilievo quali Clio, Musa della Storia e Cristo e la Samaritana al pozzo di Artemisia Gentileschi, oltre al Ritratto di Artemisia Gentileschi di Simon Vouet;

Con un unico biglietto, il pubblico percorrere, in un unico percorso di visita, un itinerario che attraversa epoche e linguaggi differenti: dalla Parigi vibrante della Belle Époque ai capolavori del Rinascimento, fino al racconto visivo della storia contemporanea di Pisa.

