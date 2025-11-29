Written by Novembre 29, 2025 11:42 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Iniziativa natalizia a Palazzo Blu: accesso gratuito al Museo con il biglietto della mostra Belle Époque

HomePisa, Cultura, Eventi/SpettacoloIniziativa natalizia a Palazzo Blu: accesso gratuito al Museo con il biglietto della mostra Belle Époque

Con un solo biglietto, tre percorsi espositivi e la collezione permanente

PISA – In occasione delle festività, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Palazzo Blu propone un’iniziativa speciale rivolta al pubblico, per valorizzare l’offerta culturale nel periodo natalizio.

Per un mese, infatti, i visitatori che acquisteranno il biglietto della mostra “Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo” potranno accedere gratuitamente al Museo di Palazzo BluCon un solo biglietto si potranno visitare tre mostre e la collezione permanente.

Oltre all’esposizione ‘Belle Époque’, sono aperte al pubblico la mostra fotografica ‘Università nel ‘900. Pisa e le sue istituzioni’, che ricostruisce la storia delle istituzioni universitarie e dei centri di ricerca, con immagini selezionate dagli archivi della Fondazione Pisa.

E la mostra ‘Botticelli a Pisa. Due opere dal museo Jacquemart – Andrè di Parigi’, con due dipinti del maestro giunti a Pisa grazie ad uno scambio di opere con il museo parigino e che consentono di ripercorrere una pagina di storia poco nota circa la presenza di Botticelli in città alla fine del ‘400, impegnato in un lavoro nella Cattedrale.

Nel biglietto è compresa inoltre la visita all’Esposizione permanente, con opere di particolare rilievo quali Clio, Musa della Storia e Cristo e la Samaritana al pozzo di Artemisia Gentileschi, oltre al Ritratto di Artemisia Gentileschi di Simon Vouet;

Con un unico biglietto, il pubblico percorrere, in un unico percorso di visita, un itinerario che attraversa epoche e linguaggi differenti: dalla Parigi vibrante della Belle Époque ai capolavori del Rinascimento, fino al racconto visivo della storia contemporanea di Pisa.

Last modified: Novembre 29, 2025
Previous Story
Prevenzione oncologica: a Pontedera una nuova giornata di visite gratuite con il Progetto Melanoma ANT
Next Story
M’illumino di Cascina, presentato il programma degli eventi natalizi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti