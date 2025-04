Prestazioni mediche illegali in una palestra a Navacchio: tre denunciati

Written by admin• 7:55 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – I Carabinieri del NAS hanno concluso un’inchiesta che ha portato alla denuncia di tre individui per l’esercizio illegale della professione medica e altri crimini, all’interno di una palestra a Navacchio, in provincia di Pisa.

L’indagine è iniziata dopo un controllo effettuato il 27 gennaio, durante il quale è emerso che un personal trainer svolgeva attività sanitarie non autorizzate, come elettrocardiogrammi, misurazioni della saturazione e della pressione arteriosa, in cambio di un pagamento extra. I dati così raccolti venivano utilizzati da un medico di un poliambulatorio, che firmava referti e certificati senza aver visitato i pazienti, inviandoli direttamente tramite email. Tra gli indagati figura anche l’amministratore della palestra, accusato di aver permesso, anche in modo implicito, lo svolgimento di tali pratiche illegali all’interno della struttura. Ora saranno le autorità competenti a determinare le responsabilità legali.

Last modified: Aprile 6, 2025