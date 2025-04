Paolo Mandelli: “Bravi a crederci fino alla fine”

Written by admin• 6:42 am• Pisa SC

PISA – L’allenatore del Modena Paolo Mandelli analizza la vittoria dei canarini alla Cetilar Arena.

di Antonio Tognoli

“Sapevamo che in contropiede potevano mettere in difficoltà il Pisa anche se alla vigilia era impensabile poter vincere qui. I ragazzi però stavano bene, erano in forma. Gliozzi oltre al gol è stato molto bravo, ha tenuto in apprensione la difesa del Pisa. Alla fine siamo andati vicino al gol più noi del Pisa nel finale. I giocatori sono stati molto bravi a portare a casa questi tre punti”.

Last modified: Aprile 6, 2025