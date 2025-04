Pisa – Modena 1-2. Santoro e l’ex Gliozzi firmano il blitz all’Arena. Moreo non basta

Written by Antonio Tognoli• 4:43 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Modena si conferma bestia nera del Pisa che esce sconfitto all’Arena Garibaldi (2-1) al termine di una partita non bella nel primo tempo con il Modena ha avuto il merito di terminare in vantaggio nell’unica occasione che gli è capitata nella prima frazione con Santoro. Ad inizio ripresa con l’ingresso di Lind e Rus il Pisa ha subito la seconda rete dell’ex Gliozzi. Nell’ultimo quarto di gara il Pisa ha spinto sull’accelleratore, ha trovato il gol del 2-1 con Moreo e creato parecchie occasioni ma non è riuscita a pervenire al pareggio.

PRE GARA. Arena che per l’occasione batte il record di spettatori paganti di questa stagione che appartiene a Pisa – Sassuolo (9.300), ma soprattutto il Pisa – Monza finale play-off di tre stagioni fa che ha fatto registrare oltre diecimila persone sugli spalti dell’Arena. Tornando al campo Morutan prende il posto di Tramoni, ma le sorprese sono Meister unica punta al posto di Lind e Hojholt preferito a Piccinini a centrocampo. Cambi per far rifiatare un pò chi ha giocato di più per mister Filippo Inzaghi. Difesa confermata. Davanti a Semper ci sono Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. Gli esterni sono Tourè a destra e Angori a sinistra. Dietro all’unica punta Meister ci sono Morutan e Moreo. Il Modena risponde con un 3-4-1-2. Davanti a Gagno ci sono Magnino, Zano e Cauz. L’ex Lucchese Santoro schierato sulla linea mediana al fianco di Gerli con Di Pardo e Idrissi mezze ali. Palumbo sulla tre quarti alle spalle delle due punte Caso (a segno nel gol vittoria dell’andata) e l’ex Ettore Gliozzi, due stagioni fa all’ombra della Torre Pendente con dieci gol all’attivo. All’Arena c’è il sole la temperatura si aggira intorno ai 20 gradi in una giornata quasi estiva. Spalti gremiti, arbitra l’esordiente Perri di Roma 1. In tribuna le ex glorie nerazzurre Klaus Bergreen e Domenico Progna che con la maglia Copa hanno effettuato il giro di campo prendendosi gli applausi degli oltre diecimila tifosi nerazzurri.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Modena in completo bianco a strisce oblique gialloblù. Il calcio d’avvio è del Pisa che inizia in avanti. Primo ammonito del match è Canestrelli dopo un contrasto avvenuto nei pressi del centrocampo. Giallo un pò troppo severo da parte di Perri per il numero cinque di Inzaghi che era in diffida e dunque salterà la trasferta di Reggio Emilia. Gara bloccata, Pisa in avanti però alla ricerca del gol del vantaggio, il Modena però si difende bene e quando può fraseggia e viene in avanti. Un paio di belle giocate di Morutan accendono la partita. Un suo lancio con il goniometro per Angori strappa applausi e un cross “liftato” dalla sinistra infiamma il pubblico e la possibile rovesciata di Meister fa il resto. Il Modena si salva. Si rimane sullo 0-0 di partenza dopo 25 minuti a buoni livelli. Alla prima vera azione il Modena passa in vantaggio. Errore della difesa nerazzurra con Di Pardo che dal settore di destra mette in mezzo un cross arretrato sul quale si avventa Santoro, il cui destro termina alle spalle di Semper: 0-1. Canarini in vantaggio. Il Pisa prova subito a rispondere allo svantaggio. Bonfanti crossa in mezzo ma Meister non riesce a trovare la deviazione vincente. Poco dopo giallo anche per il modenese Cauz per perdita di tempo nel battere una rimessa laterale. Ultimi cinque minuti più recupero alla Cetilar Arena per i nerazzurri. Gerli si becca il giallo per una trattenuta su Angori che nel frattempo aveva saltato due uomini nei pressi della bandierina del corner. La punizione calciata da Angori e colpita di testa da Moreo è sventata dalla retroguardia modenese. Sono tre i minuti di recupero assegnati da Perri. Prima del riposo c’è tempo per il colpo di testa di Canestrelli su un cross dalla tre quarti di Angori. Si va al riposo con il Modena in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. In avvio di ripresa nel Pisa fuori Canestrelli e Meister, dentro Rus e Lind. Il Pisa parte subito all’attacco. E’ il Modena però a trovare il raddoppio con un recupero palla importante di Palumbo, che si fa tutto il campo e serve Caso il cui tiro è respinto da Caracciolo, sulla ribattuta però Gliozzi è lesto di sinistro a depositare in gol: 2-0. Colpo basso per il Pisa che si trova ora a dover rimontare due gol. Inzaghi inserisce Piccinini e Arena, fuori Tourè e il danese Hojholt. La squadra di Inzaghi prova a reagire. Il Pisa prova a reagire proprio con il nuovo entrato Piccinini, ma il suo tiro al volo è alto sopra la traversa. Peccato. I nerazzurri guadagnano il primo corner della partita che purtroppo non ha esito. Il Pisa in avanti cerca il gol che riapra la partita, ma il colpo di testa di Moreo su cross di Morutan termina sul fondo. Ancora Pisa pochi istanti dopo questa volta dalla fascia sinistra il cross di Angori che trova il colpo di testa di Lind, che però termina tra le braccia di Gagno. E’ ormai un forcing nerazzurro: ancora uno spiovente dalla sinistra pesca Arena che con una semirovesciata manda la pala di poco alta sopra la traversa. I nerazzurri accorciano le distanze al minuto 77. Angolo di Angori, palla in area Caracciolo da centro area calcia con il destro sulla traversa, sulla ribattuta Moreo da due passi mette dentro: 1-2. Gara riaperta. Ultimi minuti palpitanti. Il Pisa si riversa nella metà campo modenese. Arena trova la giocata in area, ma il suo cross è respinto dalla difesa dei canarini. Il Modena nel frattempo opera ben tre cambi. Il Pisa continua nel suo forcing. Il Modena spreca con Palumbo (sinistro a lato) un altro contropiede. La strenua difesa modenese regge anche al minuto 87 quando Cragno devia in angolo un destro di Arena. Dalla bandierina va Angori ma la palla termina alta. Caldara rileva Palumbo al 90′. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Perri. I nerazzurri si gettano in avanti, ma il pareggio non arriva. Anzi sulla linea Rus salva il possibile 3-1 del Modena.

PISA – MODENA 1-2

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (46′ Rus), Caracciolo, Bonfanti; Touré (53′ Piccinini), Hojholt (53′ Arena), Marin (69′ Solbakken), Angori; Morutan, Moreo; Meister (46′ Lind). A disp. Nicolas, Loria, Buffon, Castellini, Abildgaard, Sernicola. All. Filippo Inzaghi

MODENA (3-4-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli (70′ Battistella), Idrissi (71′ Duca); Palumbo (90′ Caldara); Caso (78′ Bozhanaj), Gliozzi (78′ Mendes). A disp. Seculin, Bagheria, Vulikic, Oliva, Botteghin, Defrel, Kamate. All. Paolo Mandelli.

ARBITRO: Perri della sezione di Roma 1 (Ass. Bresmes-Monaco). Quarto ufficiale Frasynyak. VAR Guida. AVAR Pagnotta

RETI: 27′ Santoro (M); 50′ Gliozzi (M), 77′ Moreo (P)

NOTE: Ammoniti Canestrelli (P), Cauz (P), Gerli (M), Rus (P). Spettatori 10.580 di cui 592 tifosi ospiti. Angoli 4-1. Rec pt 3′; st 5′.

