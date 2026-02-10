Pisa Beach Soccer piazza il primo grande colpo: rinnova il portiere Leandro Casapieri

Written by Antonio Tognoli• 1:27 pm• Pisa, Sport

PISA – Primo, grande colpo del Lenergy Pisa Beach Soccer: Leandro Casapieri continuerà a difendere la porta nerazzurra. Ormai vera bandiera del club, Casapieri è da anni un punto di riferimento assoluto dentro e fuori dal campo, leader per personalità e rendimento. Esperienza, carisma e fame di vittorie: un mix esplosivo che, unito a parate decisive, ha avuto un peso determinante nella conquista dello Scudetto 2025.

Non a caso, Casapieri è stato premiato come miglior portiere della Serie A e man of the match della Finale Scudetto. A impreziosire un palmarès già straordinario, anche il recente Europeo con la Nazionale italiana, che lo ha incoronato campione

d’Europa in carica. La difesa del titolo tricolore passerà dunque ancora una volta dalle mani del portiere eroe di Cirò Marina.

Sulla conferma: “A Pisa mi sento a casa, il mio percorso sportivo nel beach soccer è cominciato qua e, nonostante i tanti successi di questi cinque anni, sento di non aver ancora conquistato tutto e di voler portare quello che manca”.

Sullo Scudetto: “Quello dell’anno scorso è stato il più sofferto e il più emozionante dei tre vinti. Siamo partiti con tante aspettative, che nel corso della stagione ci hanno influenzato in modo negativo e ci hanno fatto perdere un po’ l’orientamento, ma siamo stati forti e bravi a ritrovarci e a strappare il tricolore alle tante squadre organizzate per vincerlo. Il ricordo più bello? Le emozioni che ho visto, al termine della finale, sul volto di tutte quelle persone che fanno parte del Pisa BS ma che non scendono in campo. Anche loro hanno sofferto ma poi hanno vinto”.

Già focalizzato sulla nuova stagione, conclude: “Nessuna aspettativa, non voglio creare la solita pressione che l’anno scorso non ci ha aiutati. Il primo obiettivo è vincere la prima partita di campionato, dopodiché si penserà alla seconda e così via”.

