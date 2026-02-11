Presentati alla BIT di Milano i “Terre di Pisa Bike Days”

Written by admin• 12:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidata dal Comune di Pisa, hanno presentato alla BIT di Milano i “Terre di Pisa Bike Days”, il nuovo evento dedicato al cicloturismo e alla mobilità sostenibile.

La manifestazione si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2026 al Giardino Scotto di Pisa, che per tre giorni si trasformerà in un villaggio esperienziale con area expo, novità di settore e test bike gratuiti. L’iniziativa nasce come spin-off dell’Italian Bike Festival ed è realizzata in collaborazione con Movestro.

Il presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini, ha sottolineato il valore strategico del progetto, pensato per rafforzare la filiera del turismo sostenibile e creare opportunità per le imprese locali. L’assessore al turismo Paolo Pesciatini ha evidenziato come il cicloturismo rappresenti un modello capace di unire natura, cultura ed economia del territorio.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla formazione, con la tavola rotonda nazionale sulla sicurezza stradale “Strade Sicure per Tutti” e un seminario per giornalisti su intelligenza artificiale e sostenibilità nella comunicazione turistica. Prevista inoltre un’area dedicata ai più piccoli con il Bike Park “Al Campetto” per bambini dai 2 ai 12 anni.

Tra i momenti più attesi, le Bike Experience, quattro itinerari guidati per scoprire i paesaggi della provincia:

Gravel Ride del Lago (35 km, con passaggio alla Certosa di Calci)

Terre di Pisa Bike Trail (100 km tra montagna e litorale)

Urban Ride verso Marina di Pisa

Road Ride della Montagna

L’evento si inserisce nel percorso di promozione delle Terre di Pisa come destinazione outdoor, puntando ad attrarre visitatori interessati alla mobilità dolce e alla scoperta lenta del territorio.

