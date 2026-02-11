Lutto nella comunità di San Francesco: è scomparso Daniele Balazs

Written by Antonio Tognoli• 12:51 pm• Pisa, Attualità

PISA – Una notizia luttuosa è sopraggiunta in queste ore nella comunità di San Francesco: Daniele Balazs, un componente importante di quella comunità martedì 10 Febbraio, è tornato alla Casa del Padre, come recita un comunicato della stessa parrocchia. Inoltre ne ha dato il triste annuncio l’ex parroco Padre Tomasz Rylko tramite la sua bacheca fb,dove scrive “Riposa in pace!!“.

di Maurizio Ficeli

Daniele era nato a Valparaiso in Cile il 31 agosto 1952, ma era assolutamente pisano a tutti gli effetti. Molti in parrocchia lo conoscevano in quanto ha svolto il servizio di Ministrante e da qualche anno offriva la sua macchina per portare in Processione la statua di Sant’Antonio di Padova il 13 Giugno. Inoltre aveva una ditta di giardinaggio e molte volte lo vedevamo all’opera a sistemare il giardino del chiostro di San Francesco. Anche io ho avuto modo di parlarci tante volte ed il discorso cadeva anche sul Pisa per cui anch’egli simpatizzava, pur non frequentando lo stadio

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Daniele Balazs dalle ore 12,00 di mercoledì 11 Febbraio, la salma sarà esposta presso la Pubblica Assistenza di Pisa mentre il funerale sarà celebrato giovedì 12 Febbraio alle ore 11 nella chiesa di San Biagio a Cisanello. Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio generale formulando ai familiari ed a tutta la Comunità di San Francesco, le più sentite condoglianze.

Nella foto sopra Daniele Balazs con Padre Tomasz Rylko, ex parroco di San Francesco (Foto tratta da facebook)

Last modified: Febbraio 11, 2026