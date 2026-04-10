Presentata la seconda edizione di ANTologia d’autore

Written by Redazione• 3:37 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 30 Aprile al Teatro Verdi di Pisa si uniranno spettacolo e beneficienza

PISA – Per supportare il progetto “assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari sul territorio pisano. la Delegazione di Pisa di Fondazione ANT ha organizzato la seconda edizione di ANTologia d’autore, previsto per giovedì 30 aprile alle ore 21.15 presso il Teatro Verdi a Pisa.



Durante la serata sarà presente l’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, con il Maestro Paolo Carosi, presenta un concerto monografico dedicato a John Williams. Ascolteremo le sue musiche più celebri e amate (Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Hook e altre) in un percorso ragionato dove si ricostruiscono brano per brano un tassello della sua biografia, svelando le tecniche, il contesto, l’originalità compositiva di questo genio della musica contemporanea. Immancabile il gran finale: due brani da Star Wars, due veri e propri miti del nostro immaginario collettivo, capaci di dare forma all’epica moderna.

“Condurre per il secondo anno consecutivo la cerimonia a sostegno della Fondazione ANT, prima che un onore, è un dovere e una responsabilità che sento profondamente. Questa serata benefica rappresenta, grazie alla generosità di tutte e tutti, un gesto concreto di solidarietà e umanità: il ricavato destinato al supporto psicologico per i malati oncologici e le loro famiglie e / o caragivers contribuisce a garantire un aiuto essenziale, fatto di ascolto, presenza e dignità”, aggiunge Francesca Franceschi, giornalista e co-conduttrice della serata benefica.

“Come Società Filarmonica Pisana siamo da sempre attenti ai temi sociali e a molti dei nostri concerti si affiancano raccolte fondi in favore di organizzazioni che operano nel campo della ricerca o a sostegno di progetti con ricadute sociali sul territorio – afferma il Presidente della Società Filarmonica Pisana, Antonio Brasile – non potevamo quindi non raccogliere l’invito della Fondazione ANT e mettere nuovamente la nostra musica al servizio del suo progetto diretto a offrire gratuitamente assistenza domiciliare e supporto psicologico ai malati oncologici ed ai familiari. Il concerto di giovedì 30 aprile rappresenta un’ANTologia delle pagine più indimenticabili della produzione musicale di John Williams, pianista e compositore americano, autore di oltre 140 colonne sonore, candidato a 54 nomination e vincitore di 5 Premi Oscar per le migliori colonne sonore, che ha rivoluzionato il ruolo della musica nel cinema del novecento, che non deve limitarsi ad accompagnare le immagini, ma deve raccontarle, tramite melodie che restano nell’immaginario collettivo. Ascolterete l’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, guidata dal maestro Paolo Carosi, impegnata nelle musiche più celebri ed amate dell’autore, tra cui Superman, Indiana Jones, Jurassik Park in un percorso che ricostruisce la sua biografia, svela gli aspetti tecnici,le scelte compositive e l’originalità di questo genio della musica contemporanea, per concludere con i celeberrimi brani in cui la musica di Williams incontra una “galassia lontana lontana” e… diventa mito! Un evento coinvolgente, tra emozione, cultura e solidarietà. Vogliamo ringraziare la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS nella persona della Presidente Raffaella Pannuti e il delegato provinciale Pietro Augello per aver ancora una volta creduto nella nostra Associazione e invitiamo tutti ad unirsi a noi nel sostenere un progetto di alto valore sociale.“

Paolo Hendel, “Mi chiedono le motivazioni che mi hanno spinto a partecipare all’evento ANT del 30 aprile al teatro Verdi a Pisa… Leggo sul sito della Fondazione che Ant fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e offre progetti gratuiti di prevenzione. C’è da chiedersi perché uno partecipi a un evento di una fondazione che si prefigge questi scopi? No, caso mai c’è da chiedere scusa, da parte mia, per non aver partecipato a tutti gli eventi Ant precedenti a questo!”

Renato Raimo, artista multidisciplinare che fonde recitazione, regia e scrittura con una spiccata visione manageriale. Attore regista e autore, si distingue per un’eleganza comunicativa che pone al centro l’essere umano, elemento che traspone nei suoi format originali e nella direzione artistica. Il suo impegno nel sociale lo porta alla collaborazione con la Fondazione Arpa come Direttore Artistico e ideatore del format Arpa d’Estate giunta quest’anno alla VI edizione, dopo le 2 edizioni del Festival Internazionale della Robotica. Non solo un creativo, ma un promotore di cultura etica che utilizza l’arte come veicolo di solidarietà e progresso scientifico. Il 30 aprile, al teatro Verdi di Pisa sarà ospite e conduttore della serata organizzata dalla Delegazione di Pisa di Fondazione ANT, nel segno di una mission condivisa dalle fondazioni: l’attenzione costante alle sofferenze del malato.

“Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno per l’evento che ha visto protagonista la Filarmonica Pisana con le musiche dai film di E. Morricone, sono orgoglioso di essere stato confermato anche quest’anno dal Dott. Pietro Augello in rappresentanza di Fondazione ANT, per curare la regia dell’evento 2026, nella prestigiosa cornice del teatro Verdi di Pisa – afferma il regista Stefano Bini dell’evento ANTologia d’autore -ancora una volta la filarmonica ci farà ascoltare delle musiche bellissime e molto conosciute da altrettanto noti film. Lo scorso anno hanno condotto Francesca Franceschi e Ubaldo Pantani, quest’anno insieme a Francesca ci sarà Renato Raimo e la partecipazione di Paolo Hendel. Quello che conta di più sarà però la partecipazione del pubblico perché le finalità di ANT nell’ambito dei servizi legati ai malati di tumore e ai loro familiari, sono noti e importantissimi. E’ soprattutto questo il motivo che ha spinto ciascuno di noi, dagli orchestrali agli artisti, dagli organizzatori ai tecnici etc, a partecipare con entusiasmo, al progetto ANT, sperando, anche col nostro piccolo contributo, di poter arrivare a ottenere gli obbiettivi prefissi. Mi auguro che il pubblico risponda massicciamente a questo invito per una bella serata di musica ma soprattutto, ripeto, per dare concretamente una mano alla realizzazione di questi progetti“.

In relazione all’evento del 30 aprile, il Delegato di ANT, Pietro Augello, ringrazia, le realtà del territorio che hanno deciso di concedere il patrocinio: la Regione Toscana, il Comune di Pisa, Scuola Normale di Pisa, il CNR, Fondazione Arpa, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Provincia di Pisa.

“Inoltre, sono doverosi – prosegue Pietro Augello – i ringraziamenti speciali agli interpreti della II Edizione di ANTologia d’autore, con il Maestro Paolo Carosi e l’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, la regia di Stefano Bini e la conduzione affidata alla giornalista Francesca Franceschi e a Renato Raimo attore e Direttore Artistico di Fondazione Arpa. Ospite d’onore l’attore, comico e commediografo Paolo Hendel che presenterà un suo monologo. Tutti pronti a dare il loro sostegno professionale alle tematiche sociali“, conclude Augello.

Il tagliando d’ingresso all’evento del 30 marzo potrà essere acquisito presso il Teatro Verdi e in corrispondenza del seguente link su vivatichet

Last modified: Aprile 10, 2026