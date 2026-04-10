Torna nel cuore della città Pisa Antiqua

Written by Redazione• 5:10 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 11 e domenica 12 aprile bancarelle, oggetti d’epoca e creazioni artigianali nel cuore di Pisa

PISA – Un weekend all’insegna della tradizione, dell’artigianato e del fascino del passato: l’11 e 12 aprile torna Pisa Antiqua, l’atteso appuntamento che anima il centro storico con bancarelle, oggetti d’epoca e creazioni artigianali. L’evento si svolgerà con orario continuato dalle 8 alle 20, offrendo a visitatori e appassionati un’intera giornata per immergersi in un’atmosfera unica.

Un percorso tra antiquariato e creatività

Il mercato si snoda in alcune delle zone più suggestive della città:

• In Piazza dei Cavalieri sarà protagonista l’antiquariato, con oggetti vintage, mobili, libri e curiosità dal passato.

• In Via Corsica e Via Santa Maria spazio all’artigianato, dove artisti e creativi esporranno prodotti fatti a mano.

• In Piazza Garibaldi si troveranno invece le proposte dedicate ad arti e mestieri, tra tradizione e innovazione.

Un evento per tutti. Pisa Antiqua è pensato per un pubblico ampio: collezionisti, turisti, famiglie e semplici curiosi. Passeggiando tra le bancarelle sarà possibile scoprire pezzi unici, incontrare artigiani locali e riscoprire antichi mestieri. Da segnalare che l’evento è dedicato esclusivamente ad antiquariato e artigianato, senza la presenza di abbigliamento, per mantenere alta la qualità e la coerenza dell’offerta.

Un’occasione per vivere Pisa. Oltre allo shopping, Pisa Antiqua rappresenta anche un’ottima occasione per vivere il centro storico in modo diverso, tra scorci suggestivi e un’atmosfera vivace e autentica. Un appuntamento imperdibile per chi ama il bello, la storia e il saper fare italiano.

Last modified: Aprile 10, 2026