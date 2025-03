Premio Mimosa Boreale 2025: riconoscimento a Chiara Cini e Assunta De Salvo per il loro Impegno nella promozione delle tradizioni pisane

Written by admin• 2:11 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA– Si è svolta nella suggestiva Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, affollata per l’occasione, l’edizione 2025 del Premio Mimosa Boreale, promosso dal Comando della Parte di Tramontana con il patrocinio del Comune di Pisa. L’evento, organizzato dall’Associazione Gallo di Borea APS, è stato inserito nel calendario cittadino delle iniziative per il “Marzo delle Donne”. Il premio, fin dalla sua creazione, celebra il contributo di donne che, con il loro impegno, hanno contribuito ad arricchire il patrimonio delle tradizioni e della cultura locale.

Quest’anno il riconoscimento è stato conferito a due giornaliste televisive di grande rilievo, da anni impegnate nella promozione delle tradizioni storiche e culturali del nostro territorio: Chiara Cini e Assunta De Salvo.

Chiara Cini, giornalista professionista da sempre attiva su 50 Canale, vincitrice di numerosi premi, tra cui il Premio Astrolabio, è anche autrice di racconti fantasy, fantascienza e libri per ragazzi. Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di voce narrante del Gioco del Ponte sui Lungarni.

Assunta De Salvo, laureata in Epistemologia con una tesi su Galileo Galilei, è stata collaboratrice de La Nazione e, dal 2000, lavora a Granducato TV, dove segue gli eventi sportivi, culturali e le tradizioni locali, inclusi i legami con il Gioco del Ponte.

La cerimonia è stata presieduta dal Sindaco e Anziano Rettore Michele Conti, dall’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini, dall’Assessore alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro, dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Bargagna, e dagli Anziani Consiglieri Maurizio Nerini e Maria Teresa Rossi, ideatrice del premio negli anni ’90. Quest’ultima ha introdotto l’iniziativa. Alla manifestazione erano presenti le Magistrature Boreali, i gruppi armati e civili, il Comando di Mezzogiorno, nonché rappresentanti dell’Aci, di Confesercenti e dell’Associazione Guerriero Pisano.

In apertura, il Generale Matteo Baldassari ha sottolineato come il Premio Mimosa Boreale, ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle iniziative civili del Gioco, sia un’occasione di riconoscimento per donne che si sono distinte per il loro impegno nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali. Il Sindaco ha voluto omaggiare le due premiate, sottolineando come le manifestazioni civili legate al Gioco del Ponte siano fondamentali per mantenere viva l’attenzione sulle tradizioni cittadine, garantendone continuità nel tempo. “Oggi assistiamo a uno dei più longevi eventi civili del Gioco del Ponte. Come Amministrazione, stiamo lavorando per sostenere queste tradizioni, con l’obiettivo di rafforzarle e strutturarle per il futuro,” ha dichiarato l’Assessore Bedini.

L’Assessore Porcaro ha aggiunto: “È un onore per me essere qui oggi a premiare due donne straordinarie che, con impegno e passione, hanno contribuito a raccontare e preservare una delle tradizioni più significative della nostra città: il Gioco del Ponte. Oggi non premiamo solo il loro talento giornalistico, ma anche il loro contributo nel trasmettere la nostra storia, cultura e tradizione alle nuove generazioni, facendo vivere Pisa nei cuori di tutti noi e oltre i confini della città.”

