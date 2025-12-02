Premio Aladino Fellini 2025: riconoscimento all’Ospedale Lotti per eccellenza e impegno sanitario

Written by admin• 3:41 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Quest’anno il Premio Aladino Fellini della Città di Pontedera, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Pontedera, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Pisa, è stato conferito all’Ospedale Lotti per le particolari benemerenze acquisite nel settore sanitario. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza del presidio, è stato il direttore Luca Nardi.

Nella motivazione ufficiale si legge: “Per la dedizione e la capacità gestionale dimostrate nel miglioramento dei servizi sanitari, nella riduzione dei tempi di attesa e nella promozione di una sanità vicina ai cittadini e alle cittadine. Esemplare il coordinamento della donazione multiorgano, che ha restituito speranza di vita a più pazienti, segno di alta competenza e valore umano”.

«Ringrazio l’Associazione Nazionale Carabinieri per questo riconoscimento – afferma Luca Nardi – che desidero condividere con tutto il personale del Lotti, impegnato ogni giorno con professionalità, dedizione e spirito di servizio nel garantire un’assistenza di qualità ai cittadini. Questo premio non è un traguardo, ma uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento dei servizi, nell’innovazione dei percorsi di cura e nel rafforzamento del rapporto di fiducia con la comunità. Il risultato che oggi viene riconosciuto è frutto di un grande lavoro di squadra, della collaborazione tra reparti e dell’energia che ciascuno mette nel proprio ruolo. A tutti loro va il mio più sincero grazie».

Alla cerimonia erano presenti, insieme al direttore Nardi, numerosi professionisti e professioniste dell’Ospedale Lotti: Paolo Carnesecchi, Maurizio Baldesi, Federico Ruggeri, Carlo Rossi, Sara Civitelli, Davide Traballoni, Simona Vallini, Simone Baldanzi, Tiziana Biasci, Barbara Ferretti, Patrizia Ferretti, Barbara Pradal, Lucia Betti, Paolo Doveri, Roberto Marcheschi, Michele Ceccarelli e Barbara Filippi.

Last modified: Dicembre 2, 2025