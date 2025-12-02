L’incanto del Natale illumina Bientina: accese le nuove luci e inaugurata la pista di pattinaggio

Written by admin• 4:11 pm• Bientina

BIENTINA- Con l’avvicinarsi delle festività, Bientina si accende di nuove luci e iniziative che coinvolgono associazioni, attività commerciali e tutta la comunità. Nell’ambito dell’iniziativa “L’Incanto del Natale Illumina Bientina”, organizzata insieme alla Pro Loco, l’Amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo impianto di luminarie natalizie.

«Abbiamo deciso di investire in queste nuove installazioni, che potremo arricchire di anno in anno, per rendere questo periodo ancora più suggestivo e rendere il paese ancora più accogliente» afferma il sindaco Dario Carmassi. «Si tratta di un investimento importante, pensato per valorizzare il territorio e sostenere le tante realtà commerciali che animano Bientina e la rendono sempre più dinamica. Un’iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione, di cui siamo orgogliosi».

A completare l’atmosfera di festa, in Piazza Vittorio Emanuele II è stata allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. «Uno spazio – aggiunge Carmassi – pensato per regalare momenti di autentica magia natalizia, far divertire grandi e piccoli e far riscoprire il piacere di stare insieme, condividendo emozioni che profumano di tradizione».

Per accompagnare la comunità durante tutto il periodo delle festività, è stato inoltre presentato un calendario ricco di eventi, realizzato con il contributo di associazioni, contrade e realtà locali. Le iniziative si svolgeranno per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio, con appuntamenti rivolti a tutte le età.

«Vi invitiamo a consultare il programma, a visitare i nostri negozi – aperti per tutto il mese – e a lasciarvi avvolgere dalle luminarie» sottolinea il vicesindaco Alessandro Cai. «Siamo certi che ritroverete l’anima della nostra comunità: dinamica, accogliente e capace di creare occasioni di incontro. L’obiettivo è rendere il Natale sempre più magico e continuare un percorso di valorizzazione iniziato negli anni scorsi, attirando un numero crescente di visitatori».

Soddisfazione anche da parte della Pro Loco: «Siamo orgogliosi di aver organizzato, insieme all’Amministrazione, l’evento di avvio del “Natale a Bientina”» afferma il presidente Giovanni Romboli. «Tante persone sono venute a scoprire le nuove luci comunali, la pista da ghiaccio e le altre attrazioni. Ringraziamo inoltre il Coro Arcobaleno e il Coro Azzurre Armonie, che hanno reso ancora più speciale l’atmosfera con i loro canti. In questo periodo Bientina è più viva che mai: vi aspettiamo per visitare il nostro paese».

