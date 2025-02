Potere al Popolo! Pisa: “Via del Brennero: la voragine e la mancata attenzione alla sicurezza delle infrastrutture”

Written by admin• 8:11 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo! Pisa

“Ieri si è aperta una voragine sull’argine accanto alla Via del Brennero, tra Pisa e San Giuliano, interrompendo un collegamento vitale tra Pisa, Lucca e i paesi del lungomonte. Non si tratta di un caso isolato: strade che cedono, scuole e ospedali in decadimento, quartieri abbandonati. Tuttavia, invece di investire nella manutenzione e nella sicurezza reale (non quella repressiva del DDL 1660 e delle zone rosse), si spendono centinaia di milioni per opere faraoniche di dubbia utilità, come i 200 milioni destinati alla tangenziale Nord-Est, che comporterà anche l’abbattimento di parte dell’Acquedotto Mediceo. Mentre il presidente Giani e i sindaci di Pisa e San Giuliano parlano di mobilità sostenibile, ci troviamo con strade pericolose, marciapiedi fatiscenti e poche piste ciclabili. Le priorità devono cambiare: la manutenzione, la lotta contro il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico devono essere al centro dell’agenda pubblica. È necessario, infine, un reale intervento sul trasporto pubblico, pensato e realizzato per servire davvero i cittadini.“

Last modified: Febbraio 12, 2025