F.D. Toscana: “Approvata la legge regionale sul fine vita. Toscana in lutto”

8:11 am• Attualità, Pisa



PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di F.D. Toscana a firma dell’Avv. Aldo Ciappi.

“Nella giornata del malato in cui si celebra la prima apparizione della Madonna a Lourdes, la regione Toscana é in lutto. Anche i cattolici adulti presenti nella maggioranza consiliare hanno votato a

favore di questa legge che sarà dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema perchè la materia è sottratta alla competenza regionale.

Con essa l’Azienda sanitaria regionale, le cui lacune sono sotto gli occhi di tutti, offrirà un servizio pubblico di morte su richiesta anziché destinare

maggiori risorse per alleviare il dolore ai malati cd. terminali come prevede la legge n. 38/2010 sulle cure palliative. Una società che non si prende cura dei propri malati, ma offre loro la pillolina

di cianuro per suicidarsi ha le ore contate…”, conclude la nota.

Febbraio 12, 2025