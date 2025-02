Sabatino (PD): “Approvata la Legge sul Fine Vita: un passo decisivo per i diritti civili in Toscana”

Written by admin• 8:06 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Oreste Sabatino, Segretario provinciale PD Pisa.

“Il Consiglio regionale ha approvato con una larga maggioranza la legge sul fine vita, un traguardo importante che nasce dalla forza di una proposta popolare e dall’impegno continuo dell’Associazione Luca Coscioni, insieme a tutte le persone che da anni si battono per questo diritto. Oggi è stato fatto un passo fondamentale per garantire a chi vive sofferenze insostenibili la possibilità di scegliere in modo libero e consapevole il proprio percorso. La battaglia per il pieno rispetto dei diritti civili non si conclude qui, ma da oggi si rafforza grazie a questa legge. Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale Mazzeo, al Presidente della Commissione Sanità e politiche sociali Sostegni, al Consigliere Pieroni e a tutto il gruppo del Partito Democratico per il loro impegno nell’approvazione di questa importante legge, che rappresenta una vera e propria battaglia di civiltà. Ancora una volta, la Toscana si conferma terra di diritti. Il nostro impegno continuerà per tutelare e dare voce ai diritti di ognuno, affinché ciascuno possa decidere liberamente e con dignità sul proprio fine vita. Ora ci aspettiamo che anche il Parlamento dia un segnale a livello nazionale.“

Last modified: Febbraio 12, 2025