Pontedera vs Arezzo

Pontedera (venerdì, 29 agosto 2025) — Queste le probabili formazioni delle compagini del Pontedera e dell’Arezzo che si affronteranno oggi, venerdì 29 agosto, a partire dalle 21 allo stadio Ettore Mannucci in quel di Pontedera, per la seconda partita del girone B del campionato di serie C.
di Leonardo Miraglia
PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Pretato, Corradini, Tempre, Migliardi; Milazzo, Lardinetti; Scaccabarozzi, Bassanini, Vitali; Nisban. Allenatore: Lorenzo Menichini
AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Mawuli, Chierico; Pattarello, Ravasio, Tavernelli. Allenatore: Cristian Bucchi
Dopo la sconfitta in casa della Torres per 1-0 il Pontedera è chiamato ad un immediato riscatto, non foss’altro perché stasera disputerà la prima partita del suo campionato di fronte al pubblico di casa.
Last modified: Agosto 29, 2025