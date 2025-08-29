Torna il Pisa Summer Knights 2025

Written by admin• 2:49 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Dal 30 agosto al 13 settembre, Piazza dei Cavalieri si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Pisa Summer Knights, il festival promosso dal Comune di Pisa con Pisamo e organizzato da LEG Live Emotion Group.

La rassegna ospiterà artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui:

Francesco De Gregori (30/8) con i 50 anni di Rimmel

(30/8) con i 50 anni di Rimmel Marco Masini (3/9) con il tour “’90 ’95 ’25 – Ci vorrebbe ancora il mare”

(3/9) con il tour “’90 ’95 ’25 – Ci vorrebbe ancora il mare” Fiorella Mannoia (4/9) con l’Orchestra Sinfonica

(4/9) con l’Orchestra Sinfonica Level 42 (6/9), unica data italiana

(6/9), unica data italiana I Gatti Mézzi (7/9) per il tour di vent’anni

(7/9) per il tour di vent’anni Vincenzo Salemme (10/9) con la nuova commedia Ogni promessa è debito

(10/9) con la nuova commedia Ogni promessa è debito Cristiano De André (11/9), omaggio a Fabrizio

(11/9), omaggio a Fabrizio Asco & Orchestra Amedeo Modigliani (12/9) con Symphony of Caos

(12/9) con Symphony of Caos Teenage Dream (13/9), spettacolo musicale anni 2000

Gli spettacoli iniziano alle 21:00. Biglietti in prevendita su TicketOne; info su www.legsrl.net o infoline 392 4308616.

Viabilità e sosta:

Nei giorni degli spettacoli (30/8, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13/9) dalle 18:00 alle 02:00, Piazza dei Cavalieri e vie limitrofe saranno chiuse a veicoli e pedoni, tranne chi è munito di biglietto. Chiusure e divieti di sosta anche in via Corsica, via Dalmazia, via Consoli del Mare, via Dini, via San Frediano. Fino al 17 settembre, divieto di sosta per l’allestimento delle attrezzature, con transito veicolare consentito a bassa velocità.

