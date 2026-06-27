Evento partecipato tra musica e solidarietà “Cena in Jazz per ANT”

Written by Redazione• 9:52 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

Il ricavato della serata sarà utilizzato per il progetto “assistenza domiciliare con lo psicologo per i pazienti oncologici e i loro familiari sul territorio pisano“

MARINA DI PISA – Grande partecipazione alla “Cena in jazz per ANT”, venerdì 26 giugno, nella splendida location del Bagno Italia a Marina di Pisa, una serata tra musica e solidarietà, evento organizzato dalla Delegazione di Pisa di Fondazione ANT.

Il Delegato di Pisa, di Fondazione ANT, Pietro Augello, dichiara che i fondi raccolti durante la serata del 26 giugno saranno destinati al supporto del progetto “assistenza domiciliare con lo psicologo per i pazienti oncologici e i loro familiari sul territorio pisano”. Pietro Augello, ringrazia tutti i sostenitori che hanno sposato il progetto di Fondazione ANT e hanno sostenuto l’evento “cena in jazz per ANT”: il Bagno Italia, la Fisar di Pisa, il Consorzio Vini Terre di Pisa, Edilsutera, Armando Varini e il videomaker Roberto Gabriele. Inoltre, un ringraziamento speciale è dedicato agli artisti che si sono esibiti esibiti durante la serata: Paola Bivona, Nino Pellegrini, Giacomo Riggi, Moraldo Marcheschi e Leonardo Ghelarducci che ha condotto l’evento. Il Delegato di Pisa di Fondazione ANT, Pietro Augello, desidera ringraziare la Senatrice Ylenia Zambito, il Vice Presidente del Consiglio della Regione Toscana Antonio Mazzeo e l’Assessore alle Politiche Socio – Sanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, che hanno arricchito la serata con un intervento a favore di Fondazione ANT.

Fondazione ANT, ente che dal 1978 si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica, nel 2024 ha aperto una Delegazione a Pisa, su iniziativa del volontario e Delegato Pietro Augello.

L’operato di Fondazione ANT si basa sul principio dell’Eubiosia (dal greco, eu/bene – bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia. Da questo valore nascono le attività gratuite di assistenza medico – specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica, rese possibili in tante aree di Italia principalmente dalle donazioni di aziende e privati.

La Delegazione di Pisa di Fondazione ANT è già da tempo impegnata nella raccolta fondi che ha sin qui permesso l’organizzazione di visite gratuite aperte alla cittadinanza per la diagnosi precoce di diverse patologie. Dal mese di dicembre 2025 è stato attivato il progetto relativo al servizio di assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari, su tutto il territorio pisano. Si tratta di un servizio essenziale nel processo del ‘prendersi cura’ alla persona, e più in generale alla sua rete di relazioni, per la migliore qualità di vita possibile. Per questo progetto si ringrazia tutta la cittadinanza sempre pronta a supportare i bisogni del territorio: ogni euro donato potrà contribuire alla realizzazione di un progetto a beneficio della comunità perché, citando il fondatore di ANT prof Pannuti, “il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti“.

Last modified: Giugno 27, 2026