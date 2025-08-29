Sabato 30 agosto – Modifiche al trasporto pubblico per Pisa-Roma

Written by admin• 2:08 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Domani, sabato 30 agosto, in occasione della partita Pisa-Roma, dalle 16:00 alle 21:00, il capolinea della stazione di Pisa sarà chiuso a tutti i bus. In zona stadio saranno attive modifiche alla viabilità, con possibili disagi e rallentamenti per il servizio urbano.

Secondo le disposizioni della Prefettura e le ordinanze comunali, per garantire l’arrivo e il ritorno ordinato delle tifoserie, i mezzi pubblici dovranno attestarsi in fermate alternative, con modifiche a 11 linee.

Fermate alternative dalle 16:00 alle 21:00:

Linea 1+ direzione Cisanello → fermata “Bonaini 1”

direzione Cisanello → fermata “Bonaini 1” Linea 1+ direzione Park Pietrasantina → fermata “Battisti”

direzione Park Pietrasantina → fermata “Battisti” Linea 2 direzione Porta a Lucca → fermata “Battisti”

direzione Porta a Lucca → fermata “Battisti” Linea 3+ direzione San Giusto → fermata “Pellico”

direzione San Giusto → fermata “Pellico” Linea 3+ direzione Park Paparelli → fermata “Battisti”

direzione Park Paparelli → fermata “Battisti” Linea 4 direzione I Passi → fermata “Battisti”

direzione I Passi → fermata “Battisti” Linea 5 direzione Putignano → fermata “Pellico”

direzione Putignano → fermata “Pellico” Linea 5 direzione Cep → fermata “Bonaini 1”

direzione Cep → fermata “Bonaini 1” Linea 6 direzione Barbaricina → fermata “Battisti”

direzione Barbaricina → fermata “Battisti” Linea 8 direzione Coltano → fermata “Bonaini 1”

direzione Coltano → fermata “Bonaini 1” Linea 13 direzione Pisanova → fermata “Battisti”

direzione Pisanova → fermata “Battisti” Linea 14 direzione Piagge → fermata “Bonaini 1”

direzione Piagge → fermata “Bonaini 1” Linea 16 direzione Montacchiello → fermata “Bonaini 1”

direzione Montacchiello → fermata “Bonaini 1” Linea 23 direzione Santa Maria → fermata “Battisti”

Inoltre, nell’area dello Stadio di Porta a Lucca, alcuni tratti saranno chiusi alla circolazione, tra cui Via Contessa Matilde. Le linee 60, 70, 120, 130 ed E3 seguiranno percorsi alternativi e non effettueranno le fermate su Via Fermi, Via Bonanno (fermata “Torre”), Via Contessa Matilde e Via del Brennero (fermate “Porta a Lucca” e “Brennero San Zeno”).

