Pontedera, tornano i “Bibliosabati” alla Biblioteca Gronchi

PONTEDERA – Nuovo appuntamento con i “Bibliosabati” alla Biblioteca Gronchi di viale Rinaldo Piaggio. Sabato 17 gennaio, negli spazi della Biblioragazzi, le bibliotecarie leggeranno “Il giardino di Evan” di Brian Lies, seguito da un laboratorio creativo.

L’iniziativa è rivolta a bambini dai 4 agli 8 anni, è gratuita e senza prenotazione, e si svolge ogni sabato alle 16.30.

I prossimi incontri sono in programma il 24 e il 31 gennaio, con le letture di “Ops” e “La Nuvola Olga”.

