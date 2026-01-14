Pisa – Atalanta, tutti i precedenti all’Arena Anconetani

Written by admin• 12:54 pm• Pisa SC

PISA – Il presente campionato rappresenta la tredicesima volta in cui Pisa ed Atalanta si trovano di fronte dalla nascita del Torneo a Girone Unico e tali sfide hanno sempre visto le due formazioni affrontarsi nella Massima Divisione (questa è la quinta occasione) oppure fra i cadetti, con un bilancio complessivo – compresa la gara di andata che ha visto i nerazzurri impattare per 1-1 a Bergamo al ritorno nella Massima Serie – che vede prevalere l’undici lombardo, con 11 vittorie rispetto ad 8 pari e 6 successi dei nerazzurri, in vantaggio (31 a 22) anche per quanto concerne le reti segnate, mentre avendo riferimento ai 12 confronti svoltisi all’ombra della Torre Pendente, ecco che il Pisa può vantare 5 affermazioni a fronte di 3 pari e 4 vittorie ospiti.

di Giovanni Manenti

La Storia dei due Club fa sì che gli stessi si affrontino per quattro volte fra i Cadetti nel corso degli anni ’30 – Torneo che li vede nuovamente sfidarsi ad inizio anni ’70 ed inizio anni ’80, dopo essersiritrovarsi di fronte in quattro occasioni nella Massima Divisione nel 1968-’69 e quindi nel periodo dell’Era Anconetani – così che le sfide in Serie B sono complessivamente le più numerose, con 8 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di 7 affermazioni orobiche rispetto a 5 pari e 4 successi dei nerazzurri, mentre avendo riferimento ai soli match svoltisi all’Arena Garibaldi si registrano 4 vittorie dei padroni di casa a fronte di due pari e ad altrettante affermazioni degli ospiti – l’ultima delle quali, per 1-0, risalente a fine dicembre 1970 – ed il conto, viceversa, relativo ai 9 precedenti nella Massima Divisione vede ancora in vantaggio gli orobici con 4 successi rispetto ai due dei toscani e tre pareggi, ed anche a Pisa gli stessi possono vantare due affermazioni nelle altrettante ultime occasioni in cui le due formazioni si sono affrontate, mentre l’unica vittoria dei padroni di casa risale al primo incontro ad inizio novembre 1968, 1-0 deciso da Mascalaito.

Ecco, pertanto, che la sfida appena ricordata del 3 novembre 1968 che inaugura i confronti tra le due formazioni è valevole per la quinta giornata del Campionato 1968-’69, con il Pisa ultimo con un punto e l’Atalanta penultima con due, così che la vittoria per i padroni di casa con rete di Mascalaito al 67′ assume un valore “storico” in quanto si tratta della prima in assoluto dei nerazzurri nella Serie A a Girone unico, ancorché poi a fine stagione le due compagini saranno accomunate da egual destino, ovvero entrambe retrocesse, il Pisa penultimo con 20 punti e l’Atalanta ultima a quota 19.

Le rispettive vicende dei due Club fanno sì che, mentre negli anni ’70 l’Atalanta oscilli fra Serie A e B ed il Pisa, viceversa, scivoli in Serie C, ad inizio anni ’80 siano al contrario i lombardi a conoscere il “Purgatorio” della terza Serie, mentre i toscani tornano nella Massima Divisione, così che per incontrarsi nuovamente si debba attendere la stagione 1985-’86 con il match in programma all’Arena Garibaldi ad andare in scena il 26 gennaio 1986 per la 19esima giornata e le due squadre in decima posizione a pari merito con 16 punti, così che il pari per 1-1 che ne scaturisce, con Kieft ad annullare il vantaggio ospite siglato da Donadoni, accontenta entrambe le formazioni, anche se poia fine Campionato il Pisa retrocede, terz’ultimo con 23 punti e l’Atalanta conclude ottava a quota 29.

Con il Pisa, come di consueto, a risalire immediatamente nella Massima Serie, tocca stavolta all’Atalanta abbandonare la Categoria per poi emulare i nerazzurri toscani con la successiva Promozione, facendo sì che le due compagini si affrontino nuovamente all’ombra della Torre Pendente a fine aprile 1989 a cinque giornate dalla fine del Torneo, con una situazione di Classifica quasi disperata per i padroni di casa – ultimi con 19 punti e quattro lunghezze da recuperare sulle quartultime – nonostante che il successo per 3-1 sul Como nel turno precedente abbia riacceso una flebile speranza, immediatamente spenta dall’affermazione per 1-0 dei bergamaschi grazie al centro in apertura di Nicolini, che non fa altro che confermare l’ottima stagione di un’Atalanta che conclude in sesta posizione con 36 punti rispetto al penultimo posto del Pisa a quota 23.

Avendo nuovamente ottenuto l’immediata Promozione nella stagione successiva, il Pisa ha pertanto l’occasione di affrontare per l’ultima volta l’Atalanta prima del Campionato in corso a fine marzo 1991 in un incontro valevole per la 27esima giornata e con i padroni di casa quartultimi con 19 punti ed una lunghezza di distacco dal Lecce, nonché reduci dall’inatteso successo per 3-2 a Parma, mentre gli ospiti si trovano a metà Classifica a quota 26 e la loro affermazione per 2-0 (reti di Perrone e Caniggia) non rappresenta altro che il preludio di un finale di Campionato disastroso (3 soli punti nei restanti 7 turni) che conduce il Pisa a salutare la Categoria, terzultimo con 22 punti, mentre i lombardi concludono decimi a quota 35.

Riepilogo gare Pisa-Atalanta all’Arena Garibaldi in Serie A (una vittoria Pisa, un pari e due successi Atalanta):

03.11.1968 – 5.a giornata: Pisa – Atalanta 1-0 (67’ Mascalaito)

26.01.1986 – 19.a giornata: Pisa – Atalanta 1-1 (75’ Kieft; 31’ Donadoni)

30.04.1989 – 26.a giornata: Pisa – Atalanta 0-1 (6’ Nicolini)

30.03.1991 – 27.a giornata: Pisa – Atalanta 0-2 (65’ Perrone, 89’ Caniggia)

Riepilogo gare Pisa-Atalanta all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto (quattro vittorie Pisa, due pari ed altrettante vittorie Atalanta):

22.09.1935 – 2.a giornata: Pisa – Atalanta 0-1 (68’ Dusi)

07.03.1937 – 23.a giornata: Pisa – Atalanta 2-0 (12’ Suber, 50’ Pomponi)

09.10.1938 – 4.a giornata: Pisa – Atalanta 1-1 (69’ Ciferri; 24’ Salvi)

31.12.1939 – 13.a giornata: Pisa – Atalanta4-4 (14’ Faccenda, 25’, 64’ Bertoni, 49’ Niccolini; 23’, 62’ Salvi, 56’, 85’ Gaddoni)

28.12.1969 – 15.a giornata: Pisa – Atalanta 0-1 (71’ Sironi))

02.05.1971 – 32.a giornata: Pisa – Atalanta 4-0 (32’, 57’ e 75’ Joan, 87’ Barontini)

23.12.1979 – 15.a giornata: Pisa – Atalanta 1-0 (80’ Cannata)

12.04.1981 – 29.a giornata: Pisa – Atalanta 2-1 (28’ Bertoni, 66’ Cantarutti; 44’ De Bernardi)

Last modified: Gennaio 14, 2026