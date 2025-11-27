Pontedera: sospensione idrica il 1° dicembre per lavori sulla rete

Written by admin• 1:13 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Acque informa che, per consentire lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, lunedì 1° dicembre dalle ore 8.30 alle 17.30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti aree:

La Borra:

vie della Cartiera, dei Ciliegi, del Pino, della Fornace, dei Girasoli, del Mulino, Platano, degli Ulivi

via Valdera Pontederese (tratto tra via del Crocicchio e via del Pino)

Santa Lucia:

via della Ciminiera (tratto tra via della Fornace e via Podere degli Olmi)

via della Fornace (tratto tra via della Ciminiera e via Verga)

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento e cali di pressione, che interesseranno anche le restanti zone di La Borra e Santa Lucia e che si risolveranno progressivamente.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a martedì 2 dicembre, con le stesse modalità.

Per informazioni e aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

La sospensione è necessaria per completare le operazioni di interconnessione degli acquedotti tra La Borra e Ponsacco, intervento finalizzato al potenziamento del servizio idrico locale.

