Nasce il Circolo della Stampa di Pisa: formazione, cultura e tutela del buon giornalismo

PISA- Un nuovo spazio di confronto, fisico e digitale, dedicato ai temi dell’informazione. Il Circolo della Stampa di Pisa nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e attività di formazione professionale per giornaliste e giornalisti, in raccordo con la Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e con l’Ordine nazionale, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi obbligatori. Tra le finalità prioritarie dell’associazione rientra anche la realizzazione di percorsi nelle scuole per diffondere la consapevolezza critica e il diritto a una buona informazione.

Il Circolo prende forma da un’idea di Gianfranco Borrelli e Beatrice Ghelardi, sviluppata a partire dalla collaborazione tra l’Ordine dei Giornalisti della Toscana e il Cineclub Arsenale di Pisa, inizialmente individuato come sede dei corsi di formazione e oggi partner del progetto. In una prima fase sono stati coinvolti i giornalisti della provincia di Pisa, tramite una chat in cui ciascuno ha potuto invitare colleghi e persone interessate ai temi dell’informazione.

L’associazione, senza scopo di lucro, conta al momento circa quaranta soci. Il Consiglio direttivo, eletto all’unanimità dall’assemblea costitutiva, è composto da:

Antonio Scuglia (presidente)

(presidente) Candida Virgone (vicepresidente)

(vicepresidente) Beatrice Ghelardi (tesoriera)

(tesoriera) Daniela Gianelli (segretaria)

(segretaria) Maria Chiara Favilla (consigliera).

Numerose le iniziative già in programma, a partire dalla collaborazione in corso con il Laboratorio per la comunicazione giornalistica dell’Università di Pisa, con l’Odg Toscana, la Fondazione Odg Toscana e il Cineclub Arsenale per la rassegna cinematografica Dentro la notizia. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre, con la proiezione del film Lee Miller.

L’evento inaugurale delle attività pubbliche del Circolo sarà il dialogo tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria Alberto Barachini, il presidente nazionale dell’Odg Carlo Bartoli e il presidente dell’Odg Toscana Giampaolo Marchini. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà il 12 dicembre alle ore 18 al Cineclub Arsenale e sarà dedicato al tema: “Evoluzione tecnologica, Intelligenza artificiale e tutela del giornalismo”.

Un secondo appuntamento è già previsto per il 23 febbraio, alla stessa ora e nella stessa sede: Bartoli e Marchini dialogheranno con Sigfrido Ranucci su “Intimidazioni, minacce e querele temerarie: libertà di stampa sotto attacco”.

Sono inoltre programmati due corsi di formazione in presenza presso il Cineclub Arsenale:

20 dicembre – “Storia delle regole del calcio e deontologia del giornalismo sportivo”

– “Storia delle regole del calcio e deontologia del giornalismo sportivo” 7 febbraio – “Nuove sfide giuridiche per il Giornalista Social Media Manager”.

Gli eventi sono inseriti sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it e sono aperti anche al pubblico non iscritto all’Ordine.

Il Circolo ha attivato una convenzione con il Cineclub Arsenale, che prevede uno sconto sul biglietto di ingresso per i soci, e una con la Libreria La Ghibellina, che riconosce uno sconto del 5% sul prezzo di copertina dei libri acquistati. In entrambi i casi è sufficiente presentare la tessera associativa.

Il Consiglio direttivo del Circolo della Stampa di Pisa ha inoltre espresso pubblicamente il proprio sostegno alla mobilitazione sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico, aderendo allo spirito dello sciopero generale dei giornalisti del 28 novembre.

«Riteniamo – dichiara il direttivo – che non sia più accettabile il protrarsi del mancato rinnovo di un contratto scaduto da dieci anni. Sono indispensabili tutele adeguate e investimenti che consentano ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro garantendo ai cittadini un’informazione di qualità, pilastro della nostra democrazia».

Il Circolo invita pertanto soci e simpatizzanti a partecipare al sit-in di protesta promosso dall’Associazione Stampa Toscana per venerdì 28 alle ore 11, davanti alla sede Rai di Firenze, in Largo Alcide De Gasperi 1.

Per informazioni e iscrizioni: circolostampapisa@gmail.com.

