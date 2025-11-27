Un progetto dell’Università di Pisa tra i vincitori del bando Telethon–Cariplo

Written by admin• 1:01 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA- C’è anche l’Università di Pisa tra i tre progetti finanziati in Toscana nell’ambito del bando congiunto Fondazione Telethon–Fondazione Cariplo, che nella quarta edizione ha assegnato 3,6 milioni di euro a 26 ricerche dedicate alle aree ancora poco esplorate del genoma umano, con potenziali ricadute sulle malattie rare.

Il gruppo coordinato da Massimiliano Andreazzoli, professore del Dipartimento di Biologia, è stato selezionato con il progetto “Studio dei meccanismi di PRR12 nella sindrome neuro-oculare: modelli sperimentali e prospettive terapeutiche”. La ricerca analizzerà il ruolo del gene PRR12, la cui inattivazione causa alterazioni nello sviluppo di cervello e occhi, utilizzando il modello zebrafish per individuare meccanismi e possibili strategie correttive. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Vania Broccoli dell’Istituto di Neuroscienze del CNR di Milano.

In Toscana, oltre al team pisano, sono stati finanziati anche i progetti dell’AOU Meyer e dell’Università di Firenze, per un investimento complessivo di circa 350 mila euro.

Il bando Telethon–Cariplo, ispirato a un’iniziativa dei NIH statunitensi, sostiene studi su geni e meccanismi ancora poco conosciuti ma cruciali per comprendere molte malattie rare. In questa edizione sono state valutate 146 proposte e selezionati 14 progetti “Pilot” e 12 “Full”, esaminati da una commissione scientifica internazionale.

