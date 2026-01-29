Pontedera, rientrato in Italia Ibrahima Ba dopo sei mesi di blocco in Marocco

Written by admin• 1:29 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Si è conclusa positivamente la vicenda che ha coinvolto Ibrahima Ba, il giovane di 19 anni, cittadino italiano, figlio di immigrati senegalesi e residente a Pontedera, rientrato giovedì 29 gennaio in Italia. Studente in Francia, Ba era rimasto bloccato in Marocco a seguito di un problema riscontrato sul passaporto durante un controllo all’aeroporto di Casablanca.

La situazione si è protratta per circa sei mesi, durante i quali sono intervenuti il Consolato italiano, l’Ambasciata d’Italia, il Comune di Pontedera e i familiari del ragazzo, che hanno anche richiesto la tutela legale di un avvocato. Alla vicenda aveva dato il proprio contributo anche l’ex sindaco di Pontedera Paolo Marconcini, sollecitando più volte una soluzione del caso.

«Grazie al lavoro diplomatico e al costante contatto con le rappresentanze consolari – dichiara la vicesindaca di Pontedera Carla Cocilova, che ha seguito fin dall’inizio la vicenda – siamo arrivati alla risoluzione di questa situazione e non possiamo che esprimere soddisfazione per il rientro a casa di Ibrahima».

Parole di ringraziamento arrivano anche dal padre del ragazzo, Aboubakar Ba, residente a Pontedera da oltre vent’anni, che ha voluto esprimere gratitudine a tutte le persone e le istituzioni che si sono adoperate affinché il figlio potesse finalmente tornare a casa.

