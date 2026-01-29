Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS avvia un nuovo tirocinio curriculare con l’Università di Pisa

Written by admin• 2:01 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Santa Maria a Monte

PISA – Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS annuncia l’avvio di un nuovo tirocinio curriculare universitario in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

L’iniziativa coinvolgerà la studentessa Gaia Famiglietti, iscritta al Corso di Laurea Triennale in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza pratica qualificata nell’ambito della comunicazione istituzionale di un Ente del Terzo Settore operante nel settore artistico e culturale.

Il percorso formativo avrà una durata di quattro mesi, per un totale di 150 ore, e si svolgerà da dicembre 2025 ad aprile 2026. La tirocinante sarà affiancata da un tutor aziendale, Franco Di Corcia jr, e da un tutor universitario, la professoressa Eva Marinai, garantendo un collegamento diretto e costante tra formazione accademica e pratica professionale.

Il tirocinio si concentrerà sullo sviluppo di competenze operative nella gestione di progetti, nella comunicazione digitale e nell’organizzazione di eventi, con particolare attenzione alle attività di comunicazione istituzionale, in coerenza con il piano di studi universitario della studentessa.

«Siamo entusiasti di rinnovare la collaborazione con l’Università di Pisa e, in particolare, con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere per la formazione dei giovani talenti del futuro – afferma Franco Di Corcia jr, fondatore di Pensieri di Bo’ e dell’entità artistica Teatro di Bo’ –. Crediamo fortemente che l’integrazione tra competenze accademiche e realtà operative sia fondamentale per lo sviluppo professionale e umano delle nuove generazioni».

