Manifestazioni commerciali straordinarie 2026: pubblicato il bando del Comune di Pisa

Written by admin• 1:16 pm• Pisa, Attualità

PISA – Definire un calendario integrato delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, con eventuale somministrazione alimentare e non alimentare, che si svolgeranno a Pisa tra il 10 marzo e il 22 novembre 2026. È questo l’obiettivo del bando pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Pisa.

L’avviso pubblico, il modulo di domanda e la documentazione allegata sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente. Possono presentare domanda, in qualità di organizzatori, associazioni di volontariato, consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e relative società di servizi, oltre a comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC, utilizzando il modello predisposto, pena l’esclusione, all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, entro lunedì 16 febbraio.

I luoghi per i quali è possibile avanzare richiesta sono diversi e distribuiti tra centro storico e litorale. In città: Logge dei Banchi, piazza Don Minzoni, piazza Dante, piazza Martiri della Libertà, via San Francesco e via Palestro. Sul litorale: piazza dei Fiori a Tirrenia (lato vecchia stazione, a partire dalla zona successiva alla chiesa), largo Pontecorvo e piazza Sardegna a Marina di Pisa. Per ciascuna area il bando prevede specifiche limitazioni e condizioni organizzative.

Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile contattare l’ufficio Attività economiche scrivendo all’indirizzo attivita.economiche@comune.pisa.it.

Last modified: Gennaio 29, 2026