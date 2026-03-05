Pontedera ricorda Suor Ilaria Meoli: due giorni di iniziative tra premio e celebrazione

Written by Redazione• 1:47 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Pontedera ricorda Suor Ilaria Meoli, la missionaria pontederese scomparsa a soli 36 anni in un incidente stradale avvenuto nel marzo del 2007 nella Repubblica Centrafricana, dove si trovava per prestare assistenza sanitaria alla popolazione. Carmelitana e medico specializzato in malattie infettive, Suor Ilaria aveva dedicato la propria vita alla cura e alla solidarietà.

A 19 anni dalla sua scomparsa, sabato 7 marzo alle ore 16 alla biblioteca comunale Giovanni Gronchi si terrà la cerimonia di consegna del premio a lei dedicato. Il riconoscimento sarà assegnato all’associazione Nuovo Mondo, realtà impegnata nel sociale, anche in memoria del suo fondatore Andrea Benucci, recentemente scomparso.

Il premio, istituito nel 2013 dalla onlus Noi per l’Africa e il Mondo insieme al Comune di Pontedera e giunto alla settima edizione, viene attribuito a persone e associazioni che si distinguono per il loro impegno nel campo della scienza e della solidarietà. Quest’anno il riconoscimento viene conferito all’associazione Nuovo Mondo con la motivazione: “Per l’impegno nel restituire valore alle cose e dignità alle persone, trasformando la solidarietà in un gesto di rispetto che onora chi dona e chi riceve”, ricordando Andrea Benucci, capace di sostenere e restituire dignità ai più fragili.

Le iniziative proseguiranno domenica 8 marzo alle ore 11 con una messa in suffragio nella chiesa del Sacro Cuore, celebrata da don Maurizio Gronchi. A seguire è previsto un pranzo alla Stella Azzurra, con parte del ricavato destinato al progetto Casa Ilaria.

Nata a Pontedera nel 1970, Suor Ilaria Meoli si era laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa. A 24 anni aveva scelto la vita religiosa entrando tra le Suore Carmelitane di Torino e dal 2005 seguiva la realizzazione di un nuovo centro sanitario nella Repubblica Centrafricana, progetto al quale stava lavorando quando perse tragicamente la vita.

Last modified: Marzo 5, 2026