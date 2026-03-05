Pisa, torna la Polizia Turistica: servizio attivo da aprile a ottobre 2026

Written by Redazione• 1:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La Giunta comunale di Pisa ha approvato l’atto di indirizzo per l’attivazione del servizio di Polizia Turistica nel periodo aprile-ottobre 2026. Il presidio sarà operativo principalmente nelle aree di Piazza del Duomo e Piazza Manin, con possibile estensione anche nelle zone di Piazza dell’Arcivescovado, via Roma e via Santa Maria, lungo il principale percorso monumentale che conduce alla Torre di Pisa.

«L’attivazione della Polizia Turistica per la stagione 2026 – afferma l’assessora alla sicurezza e alla Polizia Municipale Giovanna Bonanno – rappresenta un investimento concreto per garantire sicurezza, legalità e accoglienza in una città a forte vocazione turistica come Pisa. Vogliamo assicurare un presidio qualificato a tutela dei residenti e dei tanti visitatori che ogni giorno frequentano Piazza dei Miracoli e le aree limitrofe».

Il servizio, già sperimentato negli anni passati con risultati positivi, consentirà anche ai turisti di presentare direttamente sul posto denunce per furti o smarrimento di documenti e oggetti, offrendo un supporto immediato.

La Polizia Turistica svolgerà attività di prevenzione, controllo e assistenza, tra cui il contrasto all’abusivismo commerciale, la verifica delle guide turistiche, la prevenzione di truffe ai danni dei visitatori, la raccolta di segnalazioni e richieste di aiuto, oltre al contrasto di reati come spaccio di stupefacenti e vendita di merce contraffatta.

Il servizio sarà affidato a operatori della Polizia Locale con specifiche competenze linguistiche e relazionali, per garantire un presidio efficace e facilmente riconoscibile nelle zone a maggiore afflusso turistico.

