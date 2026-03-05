Pisa, controlli sulla Tari: nuove utenze scoperte grazie ai cassonetti intelligenti

Written by Redazione• 1:49 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Comune di Pisa ha avviato nei mesi scorsi verifiche mirate per individuare eventuali utenze non registrate alla Tari, anche grazie all’introduzione nei quartieri delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti. I primi risultati arrivano dalle zone pilota di Pratale, Porta a Lucca e via del Borghetto, dove si registra un aumento di circa il 3% delle iscrizioni al tributo, mentre nell’area Ospedaletto-Montacchiello le verifiche hanno già fatto emergere circa il 10% di posizioni irregolari.

Il nuovo sistema di raccolta, basato su cassonetti intelligenti e sistemi di identificazione dell’utente tramite tessera o codice, consente infatti di collegare il conferimento dei rifiuti alla singola utenza. Questo meccanismo permette di individuare più facilmente le cosiddette utenze “fantasma”, che in passato potevano evitare l’iscrizione alla tassa sui rifiuti. Nel corso del 2026 il sistema sarà progressivamente esteso a tutto il territorio comunale.

«Il contrasto all’evasione della Tari – spiega l’assessora all’ambiente Elena Del Rosso – è uno degli obiettivi principali dell’amministrazione, insieme all’introduzione della tariffazione puntuale. Vogliamo garantire equità: tutti devono pagare il dovuto, così da ridurre il peso della tassa e premiare i cittadini più virtuosi». L’assessora invita quindi chi non lo ha ancora fatto a regolarizzare la propria posizione rivolgendosi a SEPI.

Entrando nel dettaglio, a Pratale tra gennaio 2025 e febbraio 2026 sono state individuate 65 nuove utenze Tari su 1.815, emerse da controlli o regolarizzazioni spontanee dopo l’introduzione del sistema con tessera. A Porta a Lucca nello stesso periodo sono state registrate 27 nuove iscrizioni su 2.236 utenze, mentre nell’area di via del Borghetto sono state individuate 7 nuove posizioni su 369 utenze.

Controlli sono in corso anche nella zona commerciale di Ospedaletto-Montacchiello, dove Geofor sta sostituendo i contenitori dell’indifferenziato con nuovi bidoni dotati di sistemi di rilevazione degli svuotamenti. Su circa 200 verifiche effettuate sono emerse 21 utenze non iscritte alla Tari, pari a circa il 10%, ora oggetto di accertamento.

Parallelamente all’estensione del nuovo sistema di raccolta rifiuti in tutta la città, il Comune intensificherà i controlli sia sulle utenze domestiche sia su quelle non domestiche.

Per registrare la propria utenza Tari è possibile contattare SEPI al numero 050 7062, scrivere a sepi-pisa@legalmail.it oppure recarsi agli uffici di Sesta Porta (via Cesare Battisti 53). La modulistica è disponibile anche sul sito www.sepi-pisa.it.

Last modified: Marzo 5, 2026