Pontedera laboratorio della scena contemporanea: al Teatro Era prende il via “Generazione”

Written by Redazione• 11:07 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Nove giovani artiste e artisti selezionati tra 77 candidature, cinque moduli di formazione e un percorso immersivo dedicato ai linguaggi della scena contemporanea. Dal 18 maggio al 9 ottobre 2026 il Teatro Era di Pontedera ospita “GENERAZIONE. Pratiche artistiche multidisciplinari”, progetto di alta formazione promosso da Fondazione Fabbrica Europa e rivolto a giovani creativi tra i 22 e i 31 anni.

L’iniziativa si propone come un’esperienza residenziale intensiva che unisce formazione teorica, sperimentazione artistica e confronto diretto con professionisti del panorama nazionale e internazionale. Un percorso pensato per accompagnare i partecipanti nella costruzione di competenze e nuove visioni nel campo dello spettacolo dal vivo.

Il programma si svilupperà attraverso cinque moduli dedicati a scrittura creativa e drammaturgia, corpo e movimento, arti performative e visive, nuove tecnologie, sound design e progettazione culturale. A guidare il percorso saranno nomi di rilievo come Jaroslaw Fret, Tomi Janežič, Cristina Kristal Rizzo, MASBEDO, Gianni Forte ed Eric Joris.

Il Teatro Era diventerà così uno spazio di ricerca condivisa, laboratorio creativo e luogo di costruzione di nuove comunità artistiche, in un’esperienza che intreccia formazione e orientamento professionale.

Il progetto, sostenuto dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021-2027 nell’ambito di Giovanisì, sarà arricchito da incontri, conferenze, visite e spettacoli e si concluderà con un evento finale aperto al pubblico, supervisionato dal regista polacco Jaroslaw Fret.

Informazioni e programma completo: Fabbrica Europa

Last modified: Maggio 16, 2026