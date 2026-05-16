La spinta di Elly Schlein per Michelangelo Betti

Written by Redazione• 2:52 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Politica, Politica

CASCINA – Il candidato sindaco del centrosinistra e il segretario dell’unione comunale Giovanni Russo hanno incontrato la leader dem a Pistoia.

Un abbraccio, una stretta di mano e una breve chiacchierata con un messaggio semplice e deciso: “Forza Michelangelo, continuiamo nel buon governo di Cascina”.

A margine del suo tour elettorale in Toscana, nello specifico nella tappa a Pistoia, la segretaria nazionale del PD Elly Schlein ha incontrato il sindaco di Cascina Michelangelo Betti (ricandidato da tutto il centrosinistra unito) e il segretario dell’unione comunale Giovanni Russo.

Un incontro dal chiaro valore politico, nel quale è emerso il sostegno di Elly Schlein a Michelangelo Betti e al lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale di Cascina. Un segnale di attenzione del Partito Democratico nazionale verso un’esperienza amministrativa che ha saputo tenere insieme serietà di governo, radicamento nel territorio e visione progressista.

«Il sostegno di Elly Schlein è per noi un riconoscimento importante e, allo stesso tempo, una responsabilità — dichiara il sindaco Michelangelo Betti —. Cascina ha dimostrato che il centrosinistra può governare con competenza, concretezza e attenzione ai bisogni delle persone. Questo incontro ci dà ulteriore forza per proseguire il lavoro avviato e per continuare a costruire una città più giusta, più vicina e più solidale».

«Il Partito Democratico nazionale guarda a Cascina e sostiene il percorso di Michelangelo Betti — dichiara Russo, segretario del PD Cascina —. Per il PD cascinese è uno stimolo a fare ancora meglio: rafforzare il campo democratico e progressista, allargare la partecipazione e accompagnare l’azione del sindaco con un partito aperto, radicato e capace di parlare alla città».

Last modified: Maggio 16, 2026