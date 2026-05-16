Settimana della Bonifica, il Basso Valdarno apre impianti e luoghi simbolo: eventi e visite tra Pisa e il territorio

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PISA – Acqua, territorio e sostenibilità al centro della 26ª Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI e in programma dal 16 al 24 maggio con il tema “L’acqua coltiva la pace”. Anche il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno aderisce all’iniziativa con un calendario di appuntamenti tra inaugurazioni, incontri pubblici, premiazioni e aperture straordinarie.

Tra gli eventi principali, martedì 19 maggio alle ore 11 è prevista l’inaugurazione dell’impianto idrovoro di Pescia Morta, nel comune di Pescia. Giovedì 21 maggio sarà invece una giornata dedicata al confronto e ai giovani: dalle 9 alle 13, a Palazzo Franchetti di Pisa, si terrà la presentazione dell’analisi preliminare del progetto “Il Batticuore: l’Arno che verrà e il mare – Un patto per l’Arno”. Nella stessa giornata, alla Stazione Leopolda, spazio alla premiazione degli studenti protagonisti del concorso Cronisti in Classe organizzato da La Nazione.

Il 22 maggio, alle ore 10, sarà presentato l’avvio del cantiere per il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca, a Pisa. Il 27 maggio, al Museo Piaggio di Pontedera, nuova premiazione dedicata agli studenti coinvolti nel progetto giornalistico.

Dal 18 al 22 maggio saranno inoltre aperti al pubblico due luoghi simbolo dell’attività consortile: il Parco della Bonifica di Pisa e Palazzo Franchetti, storica sede dell’ente sul Lungarno.

“Apriamo due spazi significativi per raccontare il lavoro svolto dal Consorzio e il valore delle opere di bonifica“, spiega il presidente Maurizio Ventavoli. Il Parco della Bonifica offrirà un percorso dedicato alle opere idrauliche e all’ingegneria naturalistica, mentre Palazzo Franchetti consentirà di visitare sale storiche e il giardino affacciato sull’Arno.

Le visite guidate sono su prenotazione all’indirizzo: segreteria@c4bassovaldarno.it.

Last modified: Maggio 16, 2026