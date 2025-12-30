Pontedera, la maggioranza: «Bilancio nel segno di rigore e sviluppo. Nessun aumento di tasse»

Written by admin• 4:31 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa maggioranza consigliare comune Pontedera.

Le forze di maggioranza del Comune di Pontedera (PD, Corri Con, Puccinelli per Pontedera, Progetto Pontedera) difendono il bilancio di previsione approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale, definendolo un documento «improntato a rigore, prudenza e trasparenza» che conferma «nessun aumento di tasse e tariffe locali» e prevede maggiori risorse per scuola e sociale, oltre alla prosecuzione dell’attività di recupero dell’evasione.

La maggioranza sottolinea come questi settori restino prioritari «nonostante il disimpegno del Governo» e critica duramente l’opposizione, accusandola di aver presentato «per il 75% emendamenti sbagliati, come certificato dai revisori», e di utilizzare il Consiglio «per coprire il fallimento delle politiche nazionali su sanità, sociale e sicurezza».

Sul tema della nuova caserma dei Carabinieri, la maggioranza respinge le accuse di Fratelli d’Italia: «Non è vero che l’opera non si farà. Resta un obiettivo strategico e negli strumenti di programmazione. Il ritardo è legato all’esaurimento dei fondi ministeriali». L’amministrazione ribadisce che il progetto «è pronto» e attende finanziamento.

Nel bilancio vengono inoltre richiamati interventi su verde urbano, strade, marciapiedi e pavimentazioni, oltre a iniziative legate a bilancio di genere e salario minimo comunale.

La maggioranza conclude criticando il Governo centrale, giudicato «sordo alle richieste dei territori e poco attento agli enti locali».

