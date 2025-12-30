Genoa – Pisa, dirige il padovano Chiffi

Written by admin• 3:17 pm• Pisa SC

Arbitro internazionale dal 2022, risultati altalenanti quando ha incontrato i nerazzurri

PISA – Sarà il 41enne Daniele Chiffi della Sezione di Padova, a dirigere la sfida tra Genoa e Pisa sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15 al “Luigi Ferraris”, coadiuvato dai segnalinee Giorgio Peretti della Sezione di Verona e Valerio Colarossi della Sezione di Roma 2, con Andrea Calzavara della Sezione di Varese in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Paolo Silvio Mazzoleni della Sezione di Bergamo, assistito da Luigi Nasca della Sezione di Bari.

di Giovanni Manenti

Arbitro internazionale dal 2022, Chiffi ha già al suo attivo 108 direzioni nel torneo cadetto e 120 nella Massima Serie, dove ha esordito a metà maggio 2014 in Sampdoria-Napoli conclusa con il successo per 5-2 dei partenopei, mentre sono sei le gare arbitrate dal fischietto veneto nel corrente Campionato di Serie A, tra cui spiccano Milan-Napoli 2-1 alla quinta giornata, Cremonese-Juventus 1-2 alla decima, Bologna-Napoli 2-0 all’11esima e Torino-Milan 2-3 alla 14esima.

Altalenante la sua esperienza con i nerazzurri, visto che, dopo aver esordito nel Campionato di Serie C 2011-’12 in Monza-Pisa 0-2 (reti di Obodo e Perna), Chiffi arbitra tre gare nella successiva stagione – Latina-Pisa 1-0, Pisa-Benevento 2-0 e la Finale di andata dei Playoff Promozione di Serie C 2013 con il Latina, conclusa 0-0 – per poi dirigere il Pisa in altrettante occasioni nel Torneo Cadetto 2016-’17, vale a dire Pisa- Ascoli del 24 settembre 2016 giocata a porte chiuse e finita 2-1 (reti di Varela e Verna), cui sono seguite le sconfitte per 0-2 a Cesena del 13 novembre e lo 0-1 interno contro la Salernitana d’inizio aprile 2017.

Il fischietto veneto è quindi tornato ad incrociare la strada del Pisa nella stagione 2021-’22 in Serie B dirigendo a metà dicembre 2021 la gara esterna di Cosenza valevole per la 18esima giornata e conclusa con il successo per 2-0 (reti di Touré e Cohen su rigore) dei nerazzurri e quindi concludere la sua esperienza con il Pisa arbitrando, curiosamente, proprio Pisa-Genoa alla “Cetilar Arena” di fine agosto 2022, con i liguri a cogliere per 1-0 quella che è la loro unica affermazione all’ombra della Torre Pendente, così che il bilancio complessivo parla di 4 vittorie, altrettante sconfitte ed un pari.

Designazioni 18esima giornata Serie A 2025-’26:

Cagliari – Milan – Rosario Abisso della Sezione di Palermo

Como – Udinese – Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco

Genoa – Pisa – Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Sassuolo – Parma – Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

Juventus – Lecce – Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari

Atalanta – Roma – Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Lazio – Napoli – Davide Massa della Sezione di Imperia

Fiorentina – Cremonese – Federico La Penna della Sezione di Roma I

Verona – Torino – Antonio Rapuano della Sezione di Rimini

Inter – Bologna – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

