Pontedera incontra l’uguaglianza sociale: un evento per promuovere equità e solidarietà

PONTEDERA – Sabato 22 marzo, a partire dalle ore 18, presso il Circolo Galimberti in via Galimberti 4 a Pontedera, si terrà l’evento “Coltivare Equità ed Uguaglianza Sociale. Azioni possibili per comunità felici”, organizzato da Progetto Pontedera.

Dopo un periodo di riorganizzazione interna, il gruppo ha deciso di avviare una serie di incontri di approfondimento su tematiche che riteniamo fondamentali. L’appuntamento di sabato rappresenta uno spazio di confronto aperto tra diverse realtà politiche, sociali, culturali e sindacali della nostra città, con l’intento di riportare al centro del dibattito pubblico, a livello locale, tematiche cruciali per la vita delle persone, che troppo spesso vengono sacrificati per interessi economici.

A guidarci in questa riflessione ci saranno tre relatori di grande valore: Andrea Morniroli, del Forum Disuguaglianze e Diversità, figura di riferimento a livello nazionale, da sempre impegnato sul tema delle periferie e della povertà educativa; Annalisa Ramos Duarte, del Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni, che ci parlerà dei diritti di cittadinanza e dell’impegno necessario per i Referendum; e Viola Ciulli, giovane sociologa di Pontedera, laureata all’Università di Trento, che condividerà spunti di analisi sul tema della comunicazione e del consenso su questi argomenti. L’introduzione e la moderazione dell’evento saranno a cura di Carla Cocilova, Vicesindaca del Comune di Pontedera con delega alle politiche sociali.

Poiché riteniamo che la solidarietà e la socializzazione siano elementi essenziali per costruire comunità più felici, invitiamo tutti a partecipare anche alla cena organizzata dalla comunità senegalese, con piatti tipici, opzioni vegane e menù per i più piccoli. Il ricavato della cena contribuirà all’acquisto di materiale scolastico per la scuola del villaggio di Darou, in Senegal. La serata proseguirà con musica dal vivo.

Il costo della cena è di 15 euro (10 euro per studenti, bambini gratis fino ai 5 anni). Per prenotazioni, scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3393558505.

In allegato trovate il volantino dell’evento e le foto della scuola che andremo a sostenere in Senegal.

