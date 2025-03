Coalizione Volterra Civica: “Convegno sulla SS 68: Poca concretezza e mancanza di proposte per il futuro della Valdicecina”

Written by admin• 9:03 am• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

“Il convegno organizzato dalla Fondazione Crv sulla SS 68, tenutosi martedì pomeriggio, ha visto una partecipazione significativa, ma ha anche confermato molte delle nostre preoccupazioni. In particolare, sono emerse le difficoltà e l’atteggiamento poco propositivo da parte di alcuni amministratori locali. Il sindaco Santi, in particolare, è stato il meno propositivo tra i presenti. Le sue dichiarazioni hanno lasciato intendere che non crede in una nuova SS 68 e che nemmeno cercherà soluzioni oltre alla semplice riapertura della tratta attualmente chiusa. Un atteggiamento lamentoso, che ha anche rivelato la sua scarsa conoscenza di progetti precedenti, come quello del 2011, che avrebbe dovuto conoscere dato il suo ruolo in Consiglio Comunale. Inoltre, ha dimostrato di non essere aggiornato nemmeno sui dettagli concreti della strada e dei suoi problemi. Al contrario, il sindaco di Montecatini ha portato un intervento più concreto, sottolineando che la Valdicecina è ormai in una situazione di emergenza, con problemi che spaziano dalla sicurezza alla viabilità, fino all’ospedale. I problemi sono di lunga data, e come Auriemma, anche noi ci chiediamo: “Dove eravate negli anni passati?” La 68 è stata un problema per decenni e negli ultimi cinque anni non si è fatto nulla. Più propositivo è stato il vice sindaco di Colle, Marco Speranza, che ha invitato alla collaborazione tra tutti i comuni per raggiungere un risultato. Tuttavia, la stessa amministrazione non sembra essere disposta a lavorare insieme, con il sindaco Santi che, anche in una sede come quella della Fondazione, continua a insistere su tematiche politiche e a sminuire il valore di possibili soluzioni proposte, come quelle del Senatore Potenti, che potrebbero aiutare ad aprire un dialogo risolutivo con il Ministero. La domanda che sorge spontanea è: è possibile che, anche in situazioni così gravi, il sindaco non riesca a trovare punti di intesa e a dimostrare la volontà di lavorare insieme per il bene del territorio? Il sindaco può continuare a lavorare da solo, accusando Anas e opponendosi a tutte le altre forze politiche, ma quale risultato concretizzerà? E come possiamo apprezzare il valore aggiunto del suo operato, se non coincide con quello che gli uffici stanno già facendo? Purtroppo, il convegno ha confermato ciò che temevamo: con questa amministrazione non otterremo nulla, a meno che non intervengano altri. E a questo punto, ai volterrani non rimarrà che sperare che siano i cugini colligiani a risolvere il problema della riapertura che il sindaco Santi sembra incapace di affrontare. Una situazione triste, ma che in fondo sembra meritata. I pendolari della SS 68 che hanno votato questa amministrazione non possono sorprendersi più di tanto: i segnali erano già chiari. La volontà di questo governo regionale, con la sua pedina Santi, appare ormai evidente: trasformare questa comunità in un territorio privo di prospettive di rinascita sociale ed economica, dove le speranze di sopravvivenza sono destinate a spegnersi“, conclude il comunicato.

