Conclusa la settimana turistico-culturale “Pisa–Hohhot”: rafforzato il dialogo con la Mongolia Interna

Written by admin• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Si è conclusa la settimana turistico-culturale “Pisa–Hohhot”, progetto di cooperazione internazionale e diplomazia culturale che ha rafforzato il dialogo tra Pisa e la Regione Autonoma della Mongolia Interna, con l’obiettivo di promuovere la destinazione Pisa sul mercato cinese puntando su autenticità, identità dei luoghi e conoscenza diretta delle comunità.

La delegazione proveniente da Hohhot è stata accolta ufficialmente a Palazzo Gambacorti dal vicesindaco Filippo Bedini e dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini, alla presenza del console generale aggiunto della Repubblica Popolare Cinese Guan Zhongqi, del prorettore per la cooperazione internazionale dell’Università di Pisa e di rappresentanti dell’economia territoriale e del Terzo Settore.

«Questo progetto è il risultato di un lavoro di relazione e progettazione portato avanti nel tempo – ha dichiarato l’assessore Pesciatini –. Il confronto tra culture, arti e tradizioni si conferma uno strumento strategico per lo sviluppo e il posizionamento dell’offerta turistica cittadina».

Sulla stessa linea l’intervento del console Guan Zhongqi, che ha sottolineato come la cooperazione tra Italia e Cina a livello locale rappresenti una base solida per rafforzare l’amicizia tra i due popoli, favorendo relazioni durature nei campi della cultura, dell’educazione e del turismo.

Nel corso della settimana, i delegati e i giovani artisti della Mongolia Interna hanno preso parte a un ricco programma di visite ed esperienze, pensato per raccontare Pisa oltre i circuiti turistici tradizionali: monumenti meno noti, alberghi storici, laboratori artigianali, l’area di Coltano, il Teatro Verdi, il Museo della Grafica, fino al Parco di San Rossore e al litorale.

Momento centrale del progetto è stato il confronto con il mondo dell’istruzione, attraverso un incontro al liceo artistico Russoli e una kermesse aperta alla cittadinanza con il coinvolgimento di artisti locali. I giovani partecipanti, veri e propri ambasciatori culturali, rientrano ora in Cina portando con sé esperienze e relazioni che contribuiranno a generare un interesse duraturo verso Pisa come destinazione culturale e turistica.

Last modified: Febbraio 10, 2026