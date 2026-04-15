Pontedera, borse di studio e open day: le opportunità di Modartech per moda e comunicazione

Written by Redazione• 12:09 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Borse di studio e open day per orientare studenti e laureati verso il mondo della moda e della comunicazione creativa. È l’offerta dell’Istituto Modartech, che mette a disposizione nuove opportunità formative per chi intende intraprendere un percorso accademico o post laurea.

Al centro dell’iniziativa ci sono 50 borse di studio destinate ai nuovi iscritti ai corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design, con agevolazioni comprese tra il 30% e il 50% della retta annuale. L’obiettivo è valorizzare talento e capacità progettuale attraverso proposte creative sviluppate a partire dai brief dell’istituto. La scadenza per presentare domanda è fissata al 15 maggio, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Accanto alle borse di studio, Modartech propone un calendario di open day per presentare i diversi percorsi formativi. Sabato 18 aprile alle ore 10, in modalità online, è previsto l’incontro dedicato ai percorsi post laurea, con focus sul Master Fashion Hi-Tech e sulla Laurea magistrale in Fashion Product Management. L’appuntamento sarà preceduto da un webinar del giornalista Matteo Minà, dedicato alle trasformazioni del settore moda e alle nuove figure professionali richieste dal mercato.

Sempre sabato 18 aprile, alle ore 10 in presenza, si terrà l’open day dedicato ai corsi professionali, con particolare attenzione ai percorsi di Modellista CAD Calzatura e Modellista CAD Borse e Pelletteria, in partenza a fine mese.

Spazio anche ai corsi di laurea triennale, con due appuntamenti dedicati: martedì 21 aprile alle 15.30 online e mercoledì 22 aprile, sempre alle 15.30, in presenza presso la sede dell’istituto. Durante gli incontri sarà possibile conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi professionali.

In tutti gli open day sarà inoltre possibile prenotare colloqui individuali di orientamento, pensati per accompagnare gli studenti in una scelta consapevole.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’istituto via email o telefono.

Last modified: Aprile 15, 2026