A Palazzo Blu incontro su “Blonde” e la biofiction

Written by Redazione• 11:59 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna domenica 19 aprile il ciclo di incontri dedicato alla letteratura ospitato a Palazzo Blu. Protagonista dell’appuntamento sarà il romanzo Blonde di Joyce Carol Oates, ispirato alla figura di Marilyn Monroe.

La rassegna, curata dai docenti dell’Università di Pisa Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, è dedicata nel 2026 alle figure celebri del passato e al genere della biofiction, ovvero la narrazione romanzesca costruita a partire da vite reali.

Ospite dell’incontro sarà Paolo Bugliani, ricercatore di Letteratura inglese all’Università di Pisa, che approfondirà il tema della trasformazione delle biografie in materia narrativa. “Blonde” rappresenta infatti un caso emblematico di biofiction, in cui la figura di Marilyn Monroe viene riletta come costruzione culturale complessa, tra dimensione privata e immagine pubblica.

Attraverso una scrittura che alterna empatia e analisi critica, il romanzo indaga il rapporto tra identità e personaggio, mostrando come la celebrità possa generare narrazioni capaci di sovrapporsi alla persona reale.

Nel corso dell’incontro sono previste letture a cura dell’attrice Elisa Proietti.

L’appuntamento è alle ore 11 nell’auditorium di Palazzo Blu. L’ingresso è libero con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Last modified: Aprile 15, 2026