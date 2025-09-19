Pontedera Antiqua, debutta il mercato del piccolo antiquariato

Written by admin• 12:21 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Domenica 21 settembre debutta a Pontedera Antiqua, il nuovo mercato dedicato ad oggetti e curiosità del passato. L’appuntamento sarà in Viale Italia, dalle 9 alle 19, con una novantina di espositori provenienti da tutta la Toscana.

In vendita libri, vinili, specchi, sveglie e molto altro, esclusi abbigliamento e calzature: «Un vero mercato brocante – spiega l’associazione Etruria, organizzatrice – con l’obiettivo di far lavorare le persone e valorizzare i territori».

Pontedera Antiqua si terrà ogni terza domenica del mese e si inserisce nel ricco calendario di eventi cittadini, consultabile sul sito del Comune: link.

Last modified: Settembre 19, 2025