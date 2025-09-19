Festa dell’Olio Novo al Frantoio del Monte Pisano

PISA – Il Frantoio del Monte Pisano celebra l’arrivo dell’olio nuovo con tre giornate di festa, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, nella sede di Caprona (Via Provinciale Vicarese 28).
In programma degustazioni, visite guidate, spettacoli, incontri culturali e stand gastronomici, in collaborazione con le Pro Loco di Agnano e Uliveto Terme.
Il programma
- Venerdì 26: mattina dedicata alle scuole di Calci e Vicopisano con “A scuola… d’olio”. Alle 18:00 conferenza del dott. Giovanni Gravina su “Il valore dell’olio EVO: salute, sport, infanzia”, seguita dallo stand gastronomico della Pro Loco di Agnano.
- Sabato 27: visite guidate e degustazioni (10:00-13:00 e 15:00-19:00). Alle 19:00 cena “A tavola con l’olio novo” e spettacolo comico in vernacolo pisano con la compagnia I Dicche.
- Domenica 28: alle 10:00 camminata “La strada delle olive” da Piazza Garibaldi (Calci) fino al frantoio, con pranzo su prenotazione. Nel pomeriggio visite e assaggi (15:00-19:00), stand gastronomico e serata musicale con Esteban Pavez e i sonetti in vernacolo di Renzo Zucchini.
Tutti i giorni dalle 18:00: stand di produttori locali, mercatino delle eccellenze, mostra Esatto Indefinito di Elena Rossi (Ilgeko). Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo.
Durante la festa sarà possibile visitare gli impianti di produzione, prenotare le frangiture della nuova stagione e avere informazioni sul progetto di equity crowdfunding del frantoio.
Contatti
info@frantoiomontepisano.it
050 788079
WhatsApp 338 612 2341
Programma completo: link all’evento
FOTO TRATTA DA https://frantoiomontepisano.it/