Ponte della Botte, sopralluogo istituzionale. Verso la riapertura a senso unico a fine mese

PISA – Ponte della Botte, sopralluogo istituzionale per l’avanzamento delle lavorazioni venerdì 11 aprile Vicopisano Calcinaia. A seguito della riunione istituzionale dei giorni scorsi, a cui erano presenti anche le associazioni di categoria del territorio, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e i Sindaci dei Comuni di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e Vicopisano, Matteo Ferrucci, nella giornata di venerdì 11 aprile hanno effettuato un sopralluogo in loco per verificare l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria al Ponte della Botte, intervento del valore di circa 4 milioni di euro.

Manutenzione, è bene ricordarlo, finalizzata a una sempre maggiore sicurezza della viabilità provinciale per gli utenti della strada. “Le allerte meteo delle scorse settimane, di criticità arancione e rossa per il fiume Arno, che hanno imposto anche lo stato di emergenza per il territorio regionale, hanno provocato un ulteriore slittamento della riapertura della infrastruttura che doveva avvenire il 15 aprile, secondo il cronoprogramma ufficiale fornito a suo tempo dalla ditta. La riapertura a senso unico, per cui, avverrà entro il mese di aprile“, spiega il Presidente Angori.

“Il sopralluogo effettuato questa mattina al Ponte della Botte sulla SP1 ha confermato – esordisce il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi – i progressi significativi dei lavori di rifacimento completo della struttura e devo confessare che vedere la sponda fornacettese e quella vicarese dell’Arno di nuovo unite senza interruzioni, è confortante.

I lavori eseguiti sono stati particolarmente complessi, ma finalmente a breve porteranno alla riapertura del ponte, inizialmente in un solo senso di marcia e limitatamente ai mezzi leggeri. Nei prossimi mesi si arriverà all’apertura completa anche ai mezzi pesanti. È una notizia che non può non farci contenti, sia per i benefici evidenti che comporterà per la viabilità locale, sia perché quando i lavori saranno ultimati a regola d’arte, l’infrastruttura tornerà ad essere sicura per cittadine e cittadini. Il Ponte della Botte necessitava di questi importanti interventi strutturali e desidero ringraziare la Provincia per questo intervento tanto complicato quanto indispensabile. Come Amministrazione Comunale, ci apprestiamo ora a rivolgere la nostra attenzione al Ponte di via Giovanni XXIII a Calcinaia, dove saremo direttamente impegnati come Comune nei lavori di rifacimento della parte orizzontale dell’infrastruttura”.

“Ci auguriamo che i lavori per la riapertura, intanto con un solo senso di marcia – afferma il Sindaco Matteo Ferrucci – finiscano, come detto, a fine mese e si proceda poi rapidamente con le operazioni necessarie per riapertura totale. Continuiamo a monitorare attentamente e a lavorare, come Amministrazione, per i ristori sia con gli interventi già realizzati dal Comune sia proseguendo a interloquire con la Regione.”

