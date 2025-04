Pisa SC, Serenis e Adecco: interessante workshop alla Stazione Leopolda di Pisa

Written by admin• 3:08 pm• Pisa SC

PISA – Si è svolto nel salone della Stazione Leopolda di Pisa il Workshop organizzato dal Pisa Sporting Club dal titolo “Le nuove regole del gioco: tra talento, mente e performance”

Anche lo sport, e in particolare il calcio, si sta sempre di più orientando verso una visione aziendale e in questo senso il Pisa Sporting Club è da molti anni un precursore. In questa visione aziendale, la gestione del talento e il percorso per raggiungere la migliore performance anche e soprattutto attraverso una cura del benessere mentale di ogni componente è più che mai un punto fondamentale di ogni attività.

Di questo hanno parlato di fronte ad pubblico numeroso e interessato quattro speaker d’eccezione; Veronica Castelli, Head of Brand & Partnership di Serenis che in questa stagione è diventato Mental Health Partner del Pisa Sporting Club, segnando un momento storico e innovativo nel panorama calcistico nazionale; Virginia Stagni, Chief Marketing Officer di The Adecco Group, che si è soffermata sulla gestione di Teams composti sempre di più da mix generazionali che richiedono ovviamente soluzioni e prospettive particolari; il tecnico del Pisa Sporting Club Filippo Inzaghi che ha raccontato la sua esperienza diretta da calciatore, prima, e da allenatore adesso; il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado che ha sottolineato il percorso intrapreso rivolto ad una crescita esponenziale del brand e della professionalità, in ogni settore, della Società nerazzurra a partire ovviamente dalla gestione del talento e del benessere mentale.

Non sono mancate le domande da parte del pubblico intervenuto, composto in gran parte dai partners commerciali della Società nerazzurra ancora una volta protagonisti di queste iniziative rivolte al networking; e i protagonisti del dibattito hanno saputo coinvolgere i partecipanti con i loro focus professionali intervallati da racconti su esperienze dirette.

