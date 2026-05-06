Ponsacco, via ai lavori sull’acquedotto: sei cantieri per migliorare la rete idrica

Written by Redazione• 2:21 pm• Ponsacco, Attualità

PONSACCO- Sono iniziati in queste ore a Ponsacco i lavori di manutenzione e ammodernamento dell’acquedotto comunale. Il primo cantiere è stato aperto all’incrocio tra via Giuseppe Di Vittorio e via Nazario Sauro, dando il via a un programma che prevede complessivamente sei interventi sulla rete idrica del capoluogo.

Le opere, realizzate da Acque in collaborazione con il Comune, riguardano la sostituzione di nodi saracinesca e il risanamento di alcuni tratti di condotta in punti strategici della rete.

L’obiettivo è migliorare l’efficienza del servizio e procedere verso una progressiva “distrettualizzazione” dell’acquedotto, così da limitare eventuali future interruzioni idriche solo a specifiche aree del territorio, evitando disagi generalizzati.

Nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche:

via Di Vittorio – via Pascoli

via Di Vittorio – viale Gramsci

via Sauro – via Boccaccio

via Verdi

la rotatoria tra via Caduti di Nassirya, via Rospicciano e via Togliatti

Al termine degli interventi sulla rete sarà effettuata anche una manutenzione programmata alla centrale di potabilizzazione. Le operazioni finali saranno concentrate in un’unica notte, prevedendo una sola sospensione del servizio idrico per ridurre al minimo i disagi ai cittadini.

Date, orari e modalità dell’interruzione saranno comunicati con anticipo nelle prossime settimane.

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Last modified: Maggio 6, 2026