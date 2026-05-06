Avis Pisa cresce: oltre il 41% dei nuovi donatori sono donne, boom di giovani under 25

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PISA – Avis Pisa si conferma una realtà dinamica e in crescita. Secondo il rapporto annuale 2025 di Avis Toscana, oltre quattro nuovi donatori su dieci sono donne (41,69%), mentre il territorio pisano si distingue anche per una delle basi associative più giovani della regione: il 14,59% dei donatori ha meno di 25 anni, ben oltre la media toscana del 10,1%.

I numeri raccontano un’associazione solida, con 5.950 soci complessivi, di cui 5.852 donatori e 4.663 donatori attivi nel corso del 2025.

Importante anche il dato sulle nuove adesioni: su 710 nuovi soci, quasi 300 sono donne, segnale di una partecipazione femminile sempre più significativa nel volontariato del sangue.

Positivo l’andamento della raccolta: nel 2025 sono state effettuate 8.770 donazioni, con una crescita dello 0,49% rispetto all’anno precedente. Pisa registra inoltre il dato più alto della Toscana per le donazioni multicomponent, con 985 prelievi.

“Pisa si conferma un’area virtuosa per la raccolta regionale – commenta la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze –. L’elevata presenza di giovani e il crescente contributo delle donne rappresentano segnali importanti per il futuro e per il raggiungimento dell’autosufficienza trasfusionale”.

Last modified: Maggio 6, 2026