Monte Faeta, Petrucci e Fabbrini (FdI): “Serve uno stanziamento straordinario della Regione per la bonifica e il dissesto idrogeologico come per l’incendio del Monte Serra del 2018”

Written by Redazione• 2:26 pm• Pisa, Politica, Politica, San Giuliano Terme

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e del Capogruppo FdI nel Comune di San Giuliano Terme Simone Fabbrini.

“Dopo l’incendio ora il rischio frane, servono interventi urgenti”

“In queste ore il nostro pensiero va alle famiglie che la notte scorsa si sono trovate nuovamente evacuate dalla frazione di Asciano a causa del rischio frane. Qui siamo infatti passati dal rischio incendio al rischio idrogeologico”.

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e il capogruppo FdI nel Comune di San Giuliano Terme Simone Fabbrini, intervenendo sulla situazione dell’area colpita dal recente incendio sul Monte Faeta.

“La zona interessata dal rogo è oggi estremamente fragile e più esposta a frane e allagamenti – spiegano –. Comprendiamo le difficoltà del momento e vogliamo ringraziare volontari, Protezione civile, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e personale comunale per il lavoro svolto”.

FdI chiede però un intervento immediato da parte della Regione Toscana: “Servono lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza la frazione e prevenire ulteriori criticità. Sono necessari fondi non solo per la bonifica, ma soprattutto per contrastare il dissesto idrogeologico, come avvenne nel 2018 dopo il grande incendio sul Monte Serra”.

Petrucci e Fabbrini annunciano infine che la questione sarà portata anche all’attenzione del Governo nei prossimi giorni.

Last modified: Maggio 6, 2026